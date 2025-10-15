Felipe VI insta a la concordia en Arequipa: «La lengua ha de servir para buscar la paz»

Arequipa (Perú), 15 oct (EFE).- El rey Felipe VI de España ha lanzado un mensaje de concordia en la ceremonia de inauguración del X Congreso Internacional de la Lengua, donde ha reivindicado la lengua como una herramienta «para buscar la paz y el consenso» y para «potenciar la voz de las naciones hispanohablantes» en un panorama global «incierto».

«En un tiempo en que la diplomacia es tan necesaria, nuestra lengua ha de servir para buscar la paz y procurar el consenso», ha dicho el rey en una sesión solemne en el Teatro Municipal de Arequipa que ha contado con la presencia de autoridades y académicos, entre ellos los máximos representantes del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

En nombre del gobierno peruano ha asistido el secretario general de Exteriores, Eric Anderson, tras la destitución el pasado jueves de la ya expresidenta Dina Boluarte y el nombramiento del hasta ahora presidente del Congreso José Jerí.

En un congreso marcado por la crisis de gobierno en Perú y por el enfrentamiento entre los máximos representantes de las dos principales instituciones organizadoras, Felipe VI ha recordado que esta reunión ha de ser «un ejemplo de comunidad de valores: una conversación en torno a lo que une, no a lo que separa». EFE

