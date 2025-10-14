Felipe VI llega a Arequipa para participar en el X Congreso de la Lengua Española

2 minutos

Arequipa (Perú), 14 oct (EFE).- El rey Felipe VI ha aterrizado esta tarde en el aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa, adonde ha viajado para participar en el X Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebra esta semana en la ciudad peruana.

El rey, acompañado por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, ha sido recibido con honores por el secretario general de la cancillería peruana, Eric Anderson, y el ministro de Cultura español Ernest Urtasun.

Esta misma tarde Felipe VI tiene prevista una visita privada a la recién reinaugurada Casa Museo Vargas Llosa, guiado por familiares del escritor y premio Nobel peruano, Luis Llosa Urquidi, director de la Casa Museo, primo de Mario y hermano de su viuda Patricia Llosa Urquidi y su hija Morgana Vargas Llosa.

Este miércoles el monarca pronunciará un discurso en la ceremonia inaugural del congreso, que tendrá lugar en el Teatro Municipal de Arequipa; a continuación acudirá a un almuerzo ofrecido a autoridades en el Convento de Santa Catalina de Siena y por la tarde participará en la sesión plenaria de homenaje a Mario Vargas Llosa.

La celebración del Congreso de la Lengua, que organizan conjuntamente el Instituto Cervantes, la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de academias de la lengua española (ASALE) ha coincidido con la crisis de gobierno en Perú.

A escasos seis meses para las elecciones generales, el Congreso peruano destituyó el pasado jueves a Dina Boluarte por su «incapacidad moral» frente al auge de la inseguridad ciudadana y del crimen organizado y proclamó al máximo representante del legislativo, el derechista José Jerí, como presidente interino. EFE

mt/plv

(vídeo)(foto)