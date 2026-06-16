Felipe VI participará en Venecia en la Cumbre COTEC sobre el impacto de IA en el trabajo

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Venecia (Italia), 16 jun (EFE).- El rey de España, Felipe VI, visitará mañana miércoles Venecia (norte de Italia) para participar en la XIX Cumbre COTEC Europa junto a los presidentes de Italia, Sergio Mattarella, y de Portugal, António José Seguro, en una edición centrada en el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral.

La cita arranca esta tarde con los primeros actos de recepción en el Teatro La Fenice, a los que el monarca español no tiene previsto asistir, mientras que las sesiones de trabajo se celebrarán mañana en la isla de San Giorgio Maggiore, donde sí intervendrá.

Este histórico enclave veneciano, situado frente a la plaza de San Marcos, alberga la sede de la Fondazione Giorgio Cini, donde se debatirán los desafíos tecnológicos bajo el lema ‘Redefiniendo el trabajo en la era de la IA: Transformación, Oportunidad, Gobernanza’.

El encuentro busca reforzar la alianza estratégica entre las tres delegaciones de COTEC (España, Italia y Portugal) y definir una hoja de ruta común para gestionar la transición tecnológica de una manera ética y sostenible, situando al ser humano y su capacidad de adaptación en el centro del debate.

Los tres jefes de Estado ofrecerán sendos discursos de clausura tras la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde.

Durante la jornada se celebrarán varias mesas de debate sobre el desajuste de competencias en las plantillas y los nuevos modelos organizativos empresariales, con la participación de representantes del ámbito académico y del tejido productivo de los tres países.

Participarán la directora general de la entidad pública española Enisa, Carolina Rodríguez; el vicerrector de la Universidad de Lisboa, Francisco Correia dos Santos; y el presidente de la Agencia Nacional de Investigación de Portugal, João Barros, entre otros.

Entre las intervenciones españolas figuran Gloria Andrada, experta en filosofía de la mente y ciencias cognitivas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Emma Antolín, presidenta del grupo automotriz Antolin.

El proyecto de la Fundación COTEC surgió en 1990 por iniciativa del rey Juan Carlos I con el propósito de fomentar la innovación como motor económico y social y, posteriormente, auspició la celebración de las cumbres.

La Cumbre COTEC Europa se celebra anualmente y rota entre España, Italia y Portugal, habiendo tenido lugar la edición del año pasado en la localidad portuguesa de Coimbra. EFE

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