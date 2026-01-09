Felipe VI pide contribuir a una «verdadera transición» democrática y pacífica en Venezuela

Madrid, 9 ene (EFE).- El rey de España pidió este viernes contribuir a llevar a cabo una «verdadera transición» democrática, pacífica y respetuosa con la voluntad soberana «libre e independiente» de los venezolanos, que deben ser los «únicos protagonistas» de su destino.

Felipe VI, que clausuró una reunión de los embajadores españoles, expresó alegría por la liberación de presos de las cárceles venezolanas anunciada este jueves por las autoridades chavistas, entre ellos cinco españoles.

Aprovechó para transmitir su cercanía con el pueblo venezolano, con el que España, resaltó el monarca, tiene tantos vínculos históricos y de afecto. EFE

