Felipe VI presenta en Canadá a España como un socio fiable en tiempos de aguas turbulentas

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Toronto (Canadá), 20 may (EFE).- Felipe VI presentó este miércoles en Canadá a España como un socio fiable en estos tiempos de «gran incertidumbre y aguas turbulentas» ya que los dos países defienden un comercio y una inversión basados en reglas y están comprometidos con el multilateralismo.

En la segunda jornada de su viaje oficial a Canadá, el rey de España presidió en el MaRS Centre de Toronto, la ciudad financiera del país, un importante encuentro empresarial en el que participaron 200 empresas de ambos países, acompañado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y por los ministros de IA e Innovación Digital de Canadá, Evan Solomon, y de Comercio, Stephen Crawford.

Ante los empresarios asistentes al encuentro, el monarca recalcó cómo en estos tiempos se precisan «anclas firmes» y garantizó que Canadá «puede contar» con España.

«Necesitamos anclas firmes. Las alianzas crean esas anclas, por lo que los socios confiables son más importantes que nunca para navegar con seguridad y en buena compañía» dijo el rey.

Recordó en este sentido las palabras del primer ministro canadiense, Mark Carney, con el que se encontró ayer en Ottawa, respecto a que el país busca socios fiables: «Y puedo decir con seguridad que España se enorgullece de ser uno de ellos», recalcó el jefe del Estado español.

España y Canadá, recordó Felipe VI, están unidos por principios y valores compartidos, confianza mutua y una visión común de un comercio y una inversión abiertos y basados en reglas y, en un mundo marcado por dinámicas globales cambiantes, ambos países «destacan por su resiliencia, pero también por su compromiso con el multilateralismo».

Alabó ante los empresarios españoles que trabajan en Canadá su «increíble» posición en sectores como las infraestructuras de transporte y energía y expresó su orgullo por la labor que desarrollan en este país en el que confesó sentirse como «en casa».

«Todos estamos reunidos aquí para reforzar e impulsar nuestras relaciones bilaterales, porque la familiaridad genera afecto, confianza y colaboración. Esta asociación proporciona a nuestras comunidades empresariales una poderosa sinergia, mejorando nuestras capacidades compartidas para alcanzar horizontes sólidos y más ambiciosos», señaló el rey.

Felipe VI pronunció su discurso en inglés excepto para añadir en español: «el roce hace el cariño».

Canadá es un país con el que España quiere reforzar y multiplicar sus lazos económicos «como verdaderos amigos y aliados estratégicos, guiados por el pragmatismo y la oportunidad» sin ignorar, garantizó, el bien común a escala regional o global.

Y todavía hay un amplio margen para el crecimiento en los intercambios bilaterales, destacó el rey, que se refirió también a cómo Canadá y la Unión Europea son socios y aliados «cada vez más cercanos».

Recalcó el papel de Canadá en la adopción de nuevas tecnologías y la digitalización, como líder mundial en concentración de talento en IA, y explicó que España sigue superando a algunos de sus principales socios, pese a la incertidumbre global, y se encuentra entre los principales destinos mundiales de inversión extranjera directa.

No obstante, resaltó que cada vez es más necesario garantizar la seguridad económica, lo que requiere «cadenas de suministro resilientes y una cooperación institucional reforzada».

«Uniendo fuerzas, podemos desarrollar proyectos conjuntos sólidos que creen empleos de calidad, fortalezcan nuestras cadenas de suministro industriales e impulsen un crecimiento sostenible», confió el monarca español.

Este foro se celebra en un escenario de crecimiento de las exportaciones españolas de bienes a Canadá, con un aumento de más de un 60 % en la última década, hasta superar los 2.200 millones de euros en 2025, pese a lo cual, apenas representan el 0,67 % del total exportado por España.

Con un PIB conjunto cercano a los cuatro billones de euros, Canadá se ha consolidado como uno de los principales inversores extranjeros en España, con inversiones que ascienden a 12.857 millones de euros que sostienen cerca de 30.000 puestos de trabajo, el decimotercer inversor extranjero en España. Por su parte, la posición inversora de España en Canadá se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros.

En el encuentro, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía español y el de IA e Innovación Digital de Canadá firmaron un memorando de entendimiento para estrechar la cooperación en IA, un acuerdo que marca una nueva etapa en la relación bilateral y sitúa a ambos países a la vanguardia de la cooperación tecnológica internacional. EFE

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