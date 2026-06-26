The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Felipe VI prevé futuro «enormemente próspero» para la «magnífica» relación España-México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Guadalajara (México), 26 jun (EFE).- El rey Felipe VI destacó este viernes la «magnífica» relación entre España y México, a la que auguró un «futuro enormemente próspero», un día después de su encuentro en Palacio Nacional con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

«En esta visita tan breve, no quería dejar pasar la oportunidad (…) de celebrar juntos esta relación tan magnífica que hay entre España y México ya desde hace tanto tiempo», aseguró en Guadalajara (oeste) en un encuentro con miembros de la comunidad española en el país

El monarca español, quien asistirá esta tarde al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay, subrayó, además, el «futuro enormemente próspero» para los lazos entre ambos países.EFE

afs/lss

(Foto)(Vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR