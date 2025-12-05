Felipe VI recibe al patronato de la Fundación Consejo España-Colombia en su 10 aniversario

Madrid, 5 dic (EFE).- El rey Felipe XVI recibió este viernes en audiencia a una representación del Patronato de la Fundación Consejo España-Colombia, con motivo del décimo aniversario de esta entidad, dedicada a promover y fortalecer las relaciones entre ambos países.

La presidenta del patronato, la española Trinidad Jiménez, informó al monarca de la labor que ha desarrollado en los últimos diez años la entidad, cuyo objetivo es impulsar la cooperación política, económica, cultural, científica y académica entre España y Colombia.

Jiménez transmitió a Felipe VI el carácter bilateral y multisectorial de la fundación, que actúa como «plataforma estratégica» para facilitar intercambios entre instituciones públicas y privadas de los dos países, con el apoyo del Gobierno de España.

Así, la fundación aporta a las entidades que integran el patronato una mayor visibilidad ante las contrapartes invitadas en cada una de sus actividades, informó la casa real española en un comunicado.

Pretende también ser un foro de discusión, debate e intercambio de opiniones y sugerencias sobre temas de interés económico, político y social que puedan mejorar las relaciones bilaterales.

Una de las misiones es organizar y participar en seminarios, foros, jornadas, conferencias, desayunos de trabajo, diálogos, coloquios y, en general, encuentros e intercambios multidisciplinares que guarden relación con los fines de la fundación.

También entre sus funciones está el diseño de programas específicos de promoción de las relaciones entre ambos países, tales como programas de visitantes, contactos en el ámbito educativo e intercambios culturales.

Otro aspecto destacado de los fines de la Fundación Consejo España-Colombia es reconocer, mediante la entrega de premios o galardones, a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que hayan contribuido a reforzar la relación entre ambos países. EFE

