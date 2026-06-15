Feminista salvadoreña Morena Herrera será premiada por defensa a derechos como el aborto

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San Salvador, 15 jun (EFE).- La feminista salvadoreña Morena Herrera, quien aboga por el acceso seguro y legal al aborto, recibirá en España el Premio Internacional Defensoras 2026 en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos, se informó este lunes.

El reconocimiento es otorgado por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cataluña, en el marco en la quinta edición de entrega del premio, el próximo jueves.

El galardón busca destacar a personas y proyectos que han realizado aportes significativos a la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, señaló en un comunicado la organización La Movimienta, una iniciativa regional por el derecho al aborto y las maternidades elegidas.

La Asociación de Cataluña, según La Movimienta, destacó la «vida de incansable trabajo de Morena y lucha por la mejora de la vida de las mujeres de El Salvador y su contribución en favor del derecho al aborto en todo el mundo».

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, pero procesadas por homicidio.

La interrupción del embarazo está penalizada desde 1998 en cualquier circunstancia, con condenas de hasta 8 años de cárcel para el aborto consentido y de hasta 12 años para el aborto agravado. Sin embargo, la Fiscalía General suele acusar por homicidio agravado a las mujeres sospechosas de abortar, con penas que van de los 30 a 50 años de prisión.

Morena fue la presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización de Aborto y también formó parte de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

La Agrupación Ciudadana, una organización no gubernamental y fundada en 2009, brindó por muchos años asesoramiento jurídico y acompañamiento a mujeres señaladas y procesadas por supuestos abortos y a sus familias.

No obstante, la agrupación anunció en marzo pasado su disolución legal en El Salvador ante el «contexto adverso» de la defensa de derechos humanos en el país, para convertirse en un movimiento regional, La Movimienta, fuera de la estructura de una ONG. EFE

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