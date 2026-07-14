Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, el cuarto en lo que va de julio

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La Habana, 14 jul (EFE).-La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este martes un nuevo crimen machista en Cuba, el cuarto en lo que va de julio y con éste suben a 38 los feminicidios ocurridos durante el presente año, según los datos compilados por EFE.

De acuerdo con la nota en las redes sociales de la ONG, la víctima es Yesneidy López Hernández, de 39 años de edad, quien falleció “luego de que fuera atacada en la vía pública y a traición supuestamente por su expareja, en Güines, Mayabeque» (oeste de Cuba).

“Los terribles hechos sucedieron en la noche del 12 de julio y delante de la hija adolescente de Yesneidy, la cual también resultó herida por el agresor sin peligro para la vida”, denunció AT.

Señaló, además, que el victimario posee “antecedentes de agresiones recurrentes contra la víctima” y “se encontraba en fuga» hasta el cierre del comunicado de la plataforma feminista.

AT envió sus condolencias y “deseos de pronta recuperación a la hija menor de edad de López y a su hijo mayor de edad, demás familiares y personas allegadas”.

La plataforma feminista informó que actualmente investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 11 posibles feminicidios y cuatro intentos alertados en 2026.

AT publicó en abril su informe sobre la violencia de género correspondiente a 2025 y llamó la atención sobre cómo la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Asimismo, alertó sobre «la persistencia de la violencia extrema» en Cuba contra las mujeres, especialmente en el ámbito de las relaciones formales y también con exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con «altos niveles de brutalidad».

En su análisis AT señaló que en el 93,8 % de los casos verificados en Cuba, el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

La ONG ha expresado su preocupación en los últimos meses por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad de este año, por lo que ha insistido en su reclamo al gobierno cubano de que “publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas”.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

El Gobierno de la isla ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista; sin embargo, Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE

cdg/cpy