Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba, suman 29 en lo que va de año

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La Habana, 9 jun (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) reportó este martes un nuevo crimen machista en Cuba, con el cual se eleva a 29 la cifra total de feminicidios en la isla en lo que va de 2026, según los datos compilados por EFE.

De acuerdo con la nota en las redes sociales de la ONG, la víctima fue Rosaidis (Rosy) Donatien, de 23 años, quien falleció supuestamente a manos de su esposo en la noche del día 8 en el municipio Palma Soriano, de la provincia Santiago de Cuba (sureste).

El crimen ocurrió en la casa de Donatien, especifica AT, y señala que el agresor se encuentra hospitalizado y de gravedad, luego de autolesionarse.

La plataforma feminista, recalca en esta jornada, que en la isla “se ha disparado la violencia general y en especial contra las mujeres y las niñas en la crisis humanitaria”.

Alas Tensas ya había llamado la atención en este sentido en su informe publicado en abril sobre la violencia de género correspondiente a 2025, en el cual describían cómo la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Asimismo, han advertido sobre «la persistencia de la violencia extrema» contra las mujeres en Cuba, especialmente en el ámbito de las relaciones y exparejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con «altos niveles de brutalidad».

En su análisis de abril, la plataforma feminista señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional. AT aboga también por la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

La plataforma feminista informó que actualmente investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos de este crimen y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como nueve posibles feminicidios y otros dos intentos alertados en 2026.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas.

El Gobierno cubano ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE

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