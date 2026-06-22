Feministas confirman un nuevo asesinato machista en Cuba y suman 32 en lo que va de año

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La Habana, 22 jun (EFE).- La plataforma feminista independiente Alas Tensas (AT) confirmó este lunes un nuevo crimen machista en Cuba, y con éste suben a 32 los feminicidios ocurridos durante el presente año, según los datos compilados por EFE.

La víctima es Maribel Pérez Linares, de 33 años de edad, quien fue atacada “con extrema violencia por su expareja”, en el municipio de Nueva Paz, de la provincia Mayabeque, refiere el informe de la ONG en redes sociales.

Puntualiza, además, que la pareja de Pérez en la actualidad también fue agredida con arma blanca y falleció.

La ONG señala asimismo que la víctima era madre de dos hijos menores de edad y reitera la preocupación por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad del presente año.

“Seguimos alertando del alza de casos registrados en lo que va de 2026, lo que aumenta las preocupaciones de la cifra real en un país apenas conectado y con apagones de 45 horas y más”, indicó AT.

De acuerdo con un informe de AT publicado en abril sobre la violencia de género el pasado año, la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas. La plataforma aboga por la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

La plataforma feminista advirtió en otro reciente artículo que los últimos casos de violencia machista que se han confirmado en Cuba muestran patrones alarmantes como mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas, ataques dentro de los hogares y agresiones con armas blancas.

Alerta también que en muchos casos se han reportado menores expuestos a la violencia y comunidades sin mecanismos efectivos de protección.

La ONG indicó que actualmente investiga doce posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por violencia feminicida, alertados en 2025; así como nueve posibles feminicidios y dos intentos alertados en 2026.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, ex parejas u otras personas en la isla.

El Gobierno cubano ha declarado “tolerancia cero” contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos. EFE

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