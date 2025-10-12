Feministas convierten una estatua de Isabel la Católica en Bolivia en un «homenaje a Gaza»

2 minutos

La Paz, 12 oct (EFE).- El colectivo feminista de Bolivia Mujeres Creando cubrió este domingo con telas y banderas un monumento a Isabel la Católica en la ciudad de La Paz para transformar ese espacio en un «homenaje a Gaza» y a «Palestina libre» y dar un mensaje contra la «colonización», a propósito del 12 de octubre.

Un grupo de mujeres de ese colectivo llegó a primera hora hasta la plaza Isabel la Católica, situada en el barrio residencial de Sopocachi en La Paz, para, en una acción relámpago, sustituir «un ícono colonial por un homenaje a Gaza», según indicó la agrupación en su convocatoria.

Las activistas cubrieron el monumento con telas que llevaban pintado el territorio de la Franja de Gaza y con la wiphala, la ajedrezada y multicolor bandera indígena.

También cubrieron la reja que rodea a la estatua con otras telas con el dibujo de media sandía y la consigna «Palestina libre».

«Esta es una acción colectiva de Mujeres Creando en contra del mayor acto de colonización genocida y asesino que se está cometiendo en este siglo, que es contra el pueblo palestino», dijo a EFE la activista Julieta Ojeda.

«Esta es una lucha colectiva contra el colonialismo que domina todo el mundo y nosotros hemos venido a hacer una intervención a la plaza Isabel la Católica bautizándola Plaza Palestina», señaló a EFE la aimara Emiliana Quispe.

La activista Raiza Zeballos explicó a EFE que el colectivo expresa su «solidaridad con todas las mujeres, niños, personas en Palestina y Gaza para su liberación, para que no ocupen más su territorio y por la descolonización de los pueblos».

Bolivia conmemora este 12 de octubre el Día de la Descolonización, instituido por decreto en 2011, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) que siempre ha señalado que con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1942 comenzó una invasión que dañó a los pueblos y culturas nativas del continente.

Morales organizó un evento en el Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político en el centro del país, denominado ‘Primer Gran Encuentro del Movimiento Intercontinental Anticolonialista (MIA) + Runasur’, que concluirá esta jornada, también en coincidencia con el Día de la Descolonización. EFE

