Fenómeno ‘El Niño’ adelanta su llegada a Colombia y prevén que sea «fuerte o muy fuerte»

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Bogotá, 15 may (EFE).- El fenómeno meteorológico ‘El Niño’ adelantará su llegada a Colombia y será «fuerte o muy fuerte», por lo que se deben tomar acciones inmediatas para enfrentar los impactos en la crisis hídrica en el país, informó este viernes la ministra de Ambiente, Irene Vélez.

«Tenemos 82 % de probabilidad de que ‘El Niño’ se consolide entre mayo, junio o julio. Esa probabilidad cambió ayer y por eso la alarma es que pudiese estar anticipado», dijo en una rueda de prensa Vélez.

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Ghisliane Echeverri, aseguró que «se registraron incrementos generalizados en las temperaturas máximas del aire, cercanas e incluso superiores a máximos históricos, en distintas regiones del país», en especial en el Pacífico, el Caribe y la zona Andina.

Las probabilidades del inicio del fenómeno ‘El Niño’ en Colombia aumentaron del 62 % al 82 %, y su intensidad está prevista entre «fuerte y muy fuerte», sobre todo en los últimos meses del año, señaló Vélez.

«Las lluvias por debajo de lo normal registradas durante los últimos meses podrían favorecer que el eventual desarrollo de ‘El Niño’ ocurra en un contexto ya deficitario. El Gobierno Nacional hace un llamado a fortalecer las acciones anticipatorias y de preparación frente a las altas temperaturas, el déficit hídrico y los incendios forestales», agregó la Ministra de Ambiente.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, puntualizó que las autoridades locales, tanto alcaldías como gobernaciones, son las responsables de tomar las acciones correspondientes para atender esta «emergencia climática».

«Es necesario comenzar a programar campañas de ahorro de agua, energía y prevención de incendios y estrategias que eviten impacto sobre la vegetación de fauna local», recomendó Vélez.

Esta alerta surge luego de un análisis de la cartera ambiental basado en los datos de 2.700 estaciones de monitoreo.

Echeverri informó que la región Caribe e Insular presentó calentamientos acelerados y condiciones asociadas a olas de calor, caracterizadas por aumentos de la temperatura máxima por encima del promedio histórico.

Entre los casos más representativos se encuentran Valledupar, que alcanzó 38,4 °C con una anomalía de 4.2 °C frente a su promedio histórico.

En la región Andina también se registraron variaciones importantes de temperatura, especialmente en zonas de valle y sectores de menor altitud.

Por su parte, en regiones como la Pacífica y la Orinoquía también se evidenciaron aumentos persistentes de temperatura por encima de los 34°C. EFE

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