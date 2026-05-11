Feria del Libro de Buenos Aires cierra su 50° edición y supera el millón de visitantes

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Buenos Aires, 11 may (EFE).- La 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cierra este lunes sus puertas con un balance positivo tras reunir a más de 1.340.000 de visitantes, casi un 10 % más que en 2025, consolidándose como uno de los principales encuentros culturales de habla hispana.

La feria, que este domingo concluyó su agenda de actividades, contó con 380 stands, 480 expositores nacionales e internacionales y 1.587 sellos editoriales, distribuidos en nueve pabellones y doce salas de eventos en más de 50.000 metros cuadrados de exposición en el predio de La Rural en Buenos Aires.

“La exitosa convocatoria demuestra que este evento sigue siendo, a medio siglo de su creación, un faro y punto de encuentro para amantes de los libros provenientes de todo el mundo”, señaló La Fundación El Libro, organizadora del evento, en un comunicado difundido este domingo.

De esta edición participaron 14 países, dos colectividades y 19 provincias argentinas, mientras que Perú fue el país invitado de honor, con un espacio de 500 metros cuadrados dedicado a la promoción cultural y editorial.

Entre los eventos más salientes de la feria resaltaron el acto inaugural compartido por las escritoras argentinas Leila Guerriero, Gabriela Cabezón Cámara y Selva Almada y la presencia del sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan, ambos premios Nobel de Literatura.

Según los organizadores, entre los eventos más convocantes estuvieron las presentaciones de los escritores Agustina Bazterrica, Claudia Piñeiro, Leonardo Padura, Arturo Pérez-Reverte y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

La programación cultural incluyó más de 1300 actos y actividades, además de más de 5.300 firmas de autores, y se destacaron además las presentaciones musicales realizadas por primera vez en la “Pista Central”, una carpa de 1.800 metros cuadrados instalada en el centro del predio ferial.

Casi 37.000 estudiantes y cerca de 3.900 docentes participaron de las actividades, que comenzaron el pasado 23 de abril.

Respecto a la próxima edición, la organización informó que se celebrará entre el 29 de abril y el 17 de mayo de 2027 y anunció que tendrá a España como país invitado de honor. EFE

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