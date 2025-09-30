Feria del libro en norte de México, entre las 10 más importantes de Latinoamérica

2 minutos

Monterrey (México), 30 sep (EFE).- La Feria Internacional del Libro Monterrey (FILMTY) se ha colocado en los últimos años entre las 10 más importantes de Latinoamérica por su oferta literaria, su aforo y el prestigio que ha ido ganando, aseguró su director Henoc de Santiago Dulché, en una entrevista con EFE.

La FILMTY, que este año llega a su trigésima tercera edición, se celebrará en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios (Cintermex), del 11 al 19 de octubre, y tendrá a Colombia invitado de honor.

«Una Feria que se ha ido consolidando, yo diría que del 2022 para acá ha habido un cambio muy importante», sostuvo.

De Santiago Dulché comentó que este evento ha destacado a nivel Latinoamérica como una de las ferias más importantes de su tipo.

«Yo te podría decir que ya en Latinoamérica, de las ferias en español, es de las ferias que ya se habla y la podríamos encontrar entre las 10 principales», reiteró.

Comparó esta Feria con otras tan prestigiosas como la de Guadalajara, en México, la de Bogotá (Colombia), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú) y la Bienal del Libro, de Sao Paulo (Brasil), aunque esta última se realiza en portugés.

Especificó que la FILMTY se ha ido consolidando por varios factores, entre ellos su aforo y el prestigio del programa literario.

Este año, la inauguración estará a cargo de la colombiana Laura Restrepo, quien presentará su obra ‘Soy la daga y soy la herida’.

También figuran en el cartel Rosa Montero (España), Leila Guerriero (Argentina) y Tatiana Țîbuleac (Rumanía) y de México: Brenda Navarro, Guillermo Arriaga, Diego Osorno, Hernán Galindo, Alberto Ruy Sánchez, Elsa Cross, Yuri Herrera y Antonio Lazcano.

«Ese es el objetivo, año con año, tener mejor cartel de escritores que la van posicionando que también te permiten tener más aliados, mejores patrocinadores», sostuvo.

Crece en espacio

Por otra parte, Henoc de Santiago Dulché compartió que para este año la Feria Internacional del Libro Monterrey crece en un 30 % de superficie, lo que representa 4.000 metros cuadrados adicionales.

Esto, dijo, va a permitir “tener más editoriales y al tener más editoriales habrá mayor diversidad literaria, de autores», comentó.

En el evento participarán más de 700 autores de 12 países, que le darán vida a la edición 2025 de la FILMTY. EFE

agc/csr/rod

(foto)