Fernando Morais, biógrafo de Lula: “Como personaje es más sabroso fuera de la tribuna”

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Jon Martín Cullell

São Paulo, 23 abr (EFE).- Fernando Morais (Mariana, 79 años), único biógrafo autorizado del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, apunta en entrevista con EFE a los desafíos de escribir sobre un hombre con mil vidas y a quien todavía ve “animadísimo” y con altas probabilidades de vencer las elecciones de octubre.

Morais, político y periodista además de escritor, recibe a EFE en su estudio de São Paulo, decorado con fotos suyas con el mandatario brasileño y otros líderes de la izquierda latinoamericana.

“Lula es el personaje político más importante de la historia de Brasil, junto a Getúlio Vargas (expresidente) y al emperador Pedro II”, afirmó.

Y es, añade con una sonrisa, un “regalo” para cualquier biógrafo porque “duerme poco y habla mucho”.

Cuatro años después de la publicación del primer volumen de la biografía, acaba de imprimirse en portugués la segunda parte de una obra a la que el escritor ya ha dedicado unos 15 años de su vida.

Este volumen cubre la primera campaña presidencial de Lula, cuando la falta de dinero obligaba al Partido de los Trabajadores a hacer rifas para financiarse, así como las derrotas electorales de 1989, 1994 y 1998, y la victoria final de 2002.

Pese a contener una cierta carga épica, el relato también baja al barro y muestra lados más reales y hasta poco halagadores del político, como su ya famoso mal humor y la tendencia a culpar a su círculo de confianza de errores propios.

“Lula es un personaje más sabroso cuando baja de la tribuna; no es el Lula de bronce, sino una persona con grandezas y miserias como cualquier ser humano”, explicó Morais.

Amigo del biografiado

Con casi la misma edad, el escritor considera al político de 80 años un amigo.

Lo conoce desde que lideraba huelgas sindicalistas, y fue testigo de su primer encarcelamiento en tiempos de la dictadura y del segundo, en 2018.

Pese a esa proximidad, el mandatario rechazó dos veces la propuesta de Morais de hacerle una biografía.

Finalmente, tras terminar su segundo mandato en 2011, Lula lo llamó para ir a tomar un café y le dijo que estaba listo.

No fue el mandatario, sino Morais el que puso condiciones. “Usted no va a leer una sola línea de los originales; leerá el libro al mismo tiempo que miles de personas”, recuerda que le advirtió.

Y, desde entonces, el escritor asegura que Lula nunca le pidió nada. De hecho, las conversaciones que mantuvieron durante múltiples encuentros y 18 viajes, en su mayoría internacionales, eran tan francas que a veces este se asustaba.

“Se olvida que no estoy aquí como amigo y que voy a publicar lo que creo que debo publicar”, avisaba.

Lula le respondía tajante: “Usted cuide de su libro, que yo cuido de mi vida”.

Algunas críticas de este segundo volumen publicadas en la prensa brasileña apuntan a un sesgo en favor del mandatario y el propio Morais admite que a veces fue “difícil” mantener la distancia de alguien a quien admira.

Con todo, dice que cree haber escrito un libro «tan honesto» como si hubiera conocido a Lula por primera vez.

Lula en campaña

Morais se reunió con el mandatario hace dos semanas en el Palacio presidencial de Brasilia para darle una copia y dice que Lula le habló de su rutina de gimnasia y de su deseo de vivir hasta los 120 años.

Pese a su avanzada edad y a unas encuestas de opinión cada vez menos favorables, el líder progresista prepara su séptima campaña para la Presidencia.

“Creo que va a ganar las elecciones, que todavía no terminó su entrada en la historia de Brasil”, señala el biógrafo, antes de apuntar a la fragmentación en el campo de la derecha, donde el senador Flávio Bolsonaro compite con otros nombres.

Gane o no, Morais tiene claro que el tercer y último volumen de la biografía acabará con la victoria de Lula frente al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro en 2022.

“Si no, no tiene fin porque él no para…¡no sé cuántos años va a vivir!”. EFE

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