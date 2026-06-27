Fernando Muslera, del récord al error y las disculpas

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Santiago Carbone

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- El Mundial en el que Fernando Muslera se convirtió en el uruguayo con más torneos de este tipo disputados acabó de la peor manera para el portero marcado por los errores bajo palos que terminaron por condenar a su selección a la eliminación.

«Siempre fui de dar la cara. Creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé (…) Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos más tranquilos, me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo».

Con esas palabras ante la prensa, Muslera se despidió del estadio de Guadalajara, donde la Celeste cayó por 1-0 ante España y de esa forma se quedó fuera de la Copa del Mundo en primera ronda.

El portero estaba señalado por el gol que Uruguay había sufrido en el empate a uno frente a Arabia Saudí y especialmente por los dos tantos que recibió en la igualdad 2-2 ante Cabo Verde.

De esa forma llegó al encuentro España-Uruguay y sobre el final de la primera parte de este fue responsable del gol de Álex Baena. El número 23 no pudo atrapar ni despejar un balón que tocó con sus manos y que acabó en el fondo de la red.

El primer tiempo acabó y el portero ya no salió para disputar los segundos 45 minutos. «Muslera decidió él salir en el entretiempo», explicó Marcelo Bielsa luego de la eliminación de Uruguay.

Su lugar fue ocupado por Sergio Rochet, titular de la Celeste en la anterior Copa del Mundo y dueño del arco en la mayoría de los encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

De hecho, el jugador del Internacional brasileño atajó en 14 de los 18 encuentros, mientras que en los cuatro restantes fue Santiago Mele quien jugó desde el inicio. Entre los dos recibieron doce goles.

Muslera, quien nunca había sido convocado por Bielsa, se había despidido de la selección nacional.

«Una vida en el arco celeste. Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011», anunció en sus redes sociales la Asociación Uruguaya de Fútbol el 25 de abril de 2024.

Sin embargo, a comienzos de este año, Bielsa presentó la lista de convocados para jugar dos amistosos ante Argelia e Inglaterra y decidió incluir a portero.

Muslera fue titular en uno de estos encuentros y el seleccionador decidió mantenerlo en la portería durante la Copa del Mundo.

Este viernes, tras jugar los dos primeros partidos, el guardameta pidió ser reemplazado en el entretiempo del tercero y poco después se disculpó con su país por lo ocurrido.

Uruguay cayó ante España y con solamente dos puntos sumados le dijo adiós a la Copa del Mundo en primera fase, convirtiéndose de esa forma en el único equipo sudamericano que no pudo avanzar a los dieciseisavos de final. EFE

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