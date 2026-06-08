Ferries del Caribe recauda 300.000 dólares para víctimas de trata humana dominicanas

1 minuto

San Juan, 8 jun (EFE).- La Fundación Ferries del Caribe informó este lunes que recaudó en la novena edición de su Torneo de Golf Benéfico 311.306 dólares para el Batey Rehab Project (BRP), un hogar de niñas sobrevivientes de trata humana en República Dominicana.

El evento, que se realizó en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande, en Puerto Rico, reunió a 124 golfistas, además de decenas de empresas, aliados y voluntarios comprometidos con la misión solidaria de la Fundación.

La donación al albergue BRP ayudará a dar servicios de apoyo a niñas víctimas de la trata humana, contribuyendo así a ofrecerles «oportunidades de recuperación, educación y un futuro más seguro», según el comunicado de Ferries del Caribe.

«Nos llena de profunda alegría saber que estos fondos tendrán un impacto directo en la vida de niñas que han enfrentado circunstancias extremadamente difíciles y que merecen una nueva oportunidad», expresó el presidente de Ferries del Caribe, Néstor González Jr.

La Fundación Ferries del Caribe promueve iniciativas de carácter social, educativo y comunitario dirigidas a mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables en República Dominicana y Puerto Rico. EFE

mv /gad