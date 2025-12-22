Ferrovial debuta en el índice Nasdaq 100

2 minutos

Nueva York, 22 dic (EFE).- La empresa española Ferrovial debuta este lunes en el índice Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple.

El Nasdaq anunció la entrada de Ferrovial a esta lista el pasado día 12 en su reestructuración anual, en la que añade compañías o modifica las empresas que forman parte del indicador.

El índice incluyó a la multinacional española, especializada en infraestructuras y servicios, junto a otras cinco empresas, mientras que eliminó a seis compañías que hasta entonces formaban parte de la lista.

Ferrovial, presidida por Rafael del Pino, comenzó a cotizar en el tecnológico Nasdaq hace un año y medio, y en lo que va de año sus acciones se han revalorizado un 58 % en Wall Street, hasta 47.380 millones de dólares.

En su primer año de cotización en el Nasdaq, sus acciones se incrementaron en torno al 40 %, mostrando un respaldo de los inversores a la apuesta de la constructora por seguir creciendo en el mercado internacional.

Además, a principios de este mes, Bank of America nombró a Ferrovial como su «mejor opción» para 2026, y elevó su precio objetivo desde 59 euros a 69.

El banco hizo referencia entonces al «importante poder de fijación de precios de las autopistas de peaje de Estados Unidos y Canadá, con un Ebitda que se espera que casi se duplique» entre 2025 y 2029.

Según la entidad, la empresa española atraerá unos 1.100 millones de dólares de fondos pasivos.

Por su parte, Citigroup mantuvo la semana pasada la calificación de «compra» para las acciones de Ferrovial y aumentó su precio objetivo a 75,30 dólares.

En sus últimos resultados divulgados, la compañía española apuntó que ingresó 6.911 millones de euros (unos 8.054 millones de dólares) en los nueve primeros meses del año, un 6,2 % más que en el mismo periodo de 2024, impulsada por un incremento sustancial de la facturación en todas sus áreas de negocio.

Antes de la apertura del parqué neoyorquino, la empresa bajaba un 0,3 % en bolsa y cotizaba a 66,16 dólares por acción. EFE

asg/rcf