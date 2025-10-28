Ferrovial gana 6.911 millones de euros hasta septiembre, un 6,2 % más

Nueva York, 28 oct (EFE).- La empresa española de Infraestructuras Ferrovial ganó 6.911 millones de euros (unos 8.054 millones de dólares) en los nueve primeros meses de 2025, un 6,2 % más interanual, impulsado por un incremento «sustancial» de los ingresos en todas sus áreas de negocio.

En este periodo, la compañía, que cotiza en el índice Nasdaq de Nueva York, obtuvo un resultado bruto de explotación, equivalente al ebitda, de 1.031 millones de euros, un 4,8 % más, gracias principalmente a su negocio de autopistas en EEUU.

En concreto, los ingresos de Autopistas crecieron un 14,4 % con respecto al año pasado, hasta los 1.021 millones de euros, debido a su desempeño en Norteamérica, donde la empresa recibió 312 millones de euros en dividendos, según un comunicado.

Mientras, la cartera de pedidos de su división de Construcción se situó en 17.168 millones de euros, y Norteamérica representó el 47 %, Polonia el 22 % y España el 15 % de esta área.

La empresa indica además que el proyecto de la New Terminal One (NTO), una nueva terminal en el Aeropuerto JFK de Nueva York, «continúa avanzando» y se espera que esté lista para operar el próximo año.

La compañía invirtió 239 millones de euros en este proyecto durante estos nueve meses, y a 28 de octubre la terminal ha alcanzado un total de 21 acuerdos con compañías aéreas.

Entre enero y septiembre, Ferrovial registró unos niveles de liquidez de 4.175 millones de euros y una deuda neta consolidada de 706 millones, excluyendo en ambos casos los proyectos de infraestructuras.

Además, durante este periodo de tiempo la empresa completó la desinversión de su participación del 5,25 % en el aeropuerto de Heathrow (por 539 millones de euros) y de AGS Airports (por 534 millones), y obtuvo 406 millones de euros en dividendos procedentes de sus proyectos.

Asimismo, cerró la adquisición de un 5,06 % de la autopista 407 ETR, en Canadá, por 1.271 millones de euros.

«Estamos muy satisfechos con el fuerte impulso que están experimentando nuestras unidades de negocio y con las oportunidades de crecimiento que se nos presentan de cara al futuro», apunta en el comunicado el consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos.

Tras la publicación de sus resultados, las acciones de Ferrovial en la bolsa de Wall Street bajaban un 1,5 %. EFE

