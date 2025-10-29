Festival de Cine GEMS de Miami comienza con su predicción «educada» de favoritos al Óscar

4 minutos

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El Festival de Cine GEMS de Miami comienza este miércoles con su «predicción educada» de filmes favoritos para la temporada de premios, como el Óscar, además de reconocimientos a Lucy Liu, Ethan Hawke y Mona May, así como la proyección de ‘No other choice’ del director surcoreano, Park Chan-wook.

«Es un festival de la temporada de premios y lo que eso significa es que son todos los filmes que pensamos que van a obtener una nominación al Óscar y podrán verlos primero. Amamos proyectar grandes películas a las maravillosas audiencias de Miami», expresa el director del evento, James Woolley, en una entrevista a EFE.

La inauguración contempla la exhibición de ‘No other choice’ (‘No hay otra opción’) de Park Chan-wook, quien es uno de los principales realizadores surcoreanos y recibirá el premio ‘Precious GEM Master’, lo que refleja el creciente impacto del cine de Corea del Sur.

La película, basada en la novela ‘The Ax’ de Donald E. Westlake, narra la historia de Man-su, a quien despiden de forma abrupta de la empresa papelera donde trabajó durante 25 años, por lo que comienza una desesperada búsqueda de empleo.

También destaca el ‘Premio GEMS’ para Lucy Liu, actriz conocida por ‘Los ángeles de Charlie’ y quien estrena su película ‘Rosemead’, en la que interpreta a una mujer que descubre que su hijo está obsesionado con la violencia.

Otro director reconocido en el evento es el estadounidense Gus Van Sant, quien presenta ‘Dead man’s wire’ (‘El alambre del hombre muerto’), basado en la historia real de un hombre que secuestró a su prestamista hipotecario en 1977 para exigirle dinero y una disculpa.

Mientras que Ethan Hawke, Dylan O’Brien y Mona May, encargada del vestuario de la película ‘Clueless’, que cumple 30 años, recibirán galardones por sus aportes a la industria del entretenimiento.

«Las películas de las que tenemos invitados son las que más nos emocionan», manifiesta Woolley.

Primer vistazo a la temporada de premios

El director del festival, que celebra su 12 edición y va del 29 de octubre al 5 de noviembre, promete una selección «curada que puede ser muy especial para la temporada de premios» del cine, que comienza en noviembre y culmina en febrero o marzo con los Óscar.

Su filme central de 2024 fue ‘Emilia Pérez’, que lideró las nominaciones al Óscar con 13, además de proyectar también ‘The Brutalist’ (‘El brutalista’), por la que Adrien Brody ganó el premio a mejor actor, y ‘A Real Pain’ (‘Un dolor real’), gracias a la que Kieran Culkin triunfó como mejor actor de reparto.

Woolley asevera que el festival «tiene un muy buen historial» de predecir cuáles filmes estarán nominados.

«Seguimos el circuito (de películas) muy, muy de cerca. Hablamos con distribuidores. Vemos todos los mayores festivales, seguimos la prensa especializado y hacemos algunas predicciones educadas, y algunas veces estamos muy en lo cierto y, ocasionalmente, nos equivocamos», describe.

GEMS presentará 40 títulos de más de 20 países, entre los que resaltan ‘Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery’, la argentina ‘Belén’, ‘Hamnet’, ‘Jay Kelly’, ‘Nuremberg’, ‘Sentimental Value’, ‘The Secret Agent’ y ‘Frankenstein’, del mexicano Guillermo del Toro.

Este encuentro, que también incluye fiestas, diálogos con artistas y networking con trabajadores del sector, muestra que la Miami y Florida están «siendo cada vez más importantes» para el sector, asegura Woolley.

«Estamos tratando de asegurarnos de que nuestro festival sea tan grande y prominente como sea posible. Es importante parta nosotros mostrar las increíbles historias que vienen de Miami y cómo las audiencias de Miami reaccionan al cine. Es un mercado como ningún otro en el estado», concluye. EFE

ppc/ims/fpa

(foto)(vídeo)