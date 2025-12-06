Festival de Cine Latinoamericano en Cuba acoge exposición de carteles de filmes de Buñuel

La Habana, 6 dic (EFE).- Una veintena de carteles de películas realizadas por el cineasta hispano-mexicano Luis Buñuel (1900-1983) permanece expuesta desde este sábado en el cine 23 y 12 de la capital cubana como parte de las actividades del 46 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

La muestra combina los carteles originales de filmes icónicos de Buñuel como ‘Viridiana’, ‘Ese oscuro objeto del deseo’ o ‘El ángel exterminador’, con sus respectivas versiones a través del ingenio de diseñadores cubanos, según los organizadores.

‘Luis Buñuel, 125 aniversario’ es el título de la selección que permanecerá abierta durante todo el mes de diciembre en el lobby del cine 23 y 12, en el barrio capitalino del Vedado, una de las sedes del Festival.

El certamen cinematográfico abrió sus puertas el jueves pasado y permanecerá activo hasta el próximo 14.

La cita cuenta con una selección de 222 obras en exhibición de 42 países, entre los que destacan, además de Cuba, México, Argentina, Brasil y Colombia.

La premiación de los galardones Coral está prevista para el 12 de diciembre.

El Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana abrió sus puertas por primera vez el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974).

Desde entonces, ha convocado a prestigiosos realizadores cubanos y de otras partes del mundo en torno a la filmografía latinoamericana y durante años ha sido considerado uno de los referentes del sector en América Latina. EFE

