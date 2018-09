Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Compromiso de Locarno con equidad de género 05 de agosto de 2018 - 16:29 La presencia femenina es mayor este año en las películas proyectadas en la 'Piazza Grande', pero hay solamente tres directoras entre los quince candidatos que compiten por el Leopardo de Oro. Para cambiar esa situación el Festival Internacional de Cine de Locarno firmó este domingo una carta de compromiso. Es el segundo certamen cinematográfico, después de Cannes, en dotarse de un instrumento semejante cuya finalidad es lograr la igualdad y la diversidad. La dirección del festival se compromete a mantener estadísticas, garantizar la transparencia en la composición de la comisión de selección y establecer un plan para garantizar la igualdad de género dentro de sus propios órganos. El presidente del festival, Marco Solari, señaló haber firmado la carta “con convicción”. Para la realizadora suiza Ursula Meier, miembro de la Red Suiza de Mujeres Audiovisuales y promotora de la carta, se trata de “un momento histórico”.