Festival de embarcaciones históricas ‘Escala en Sète’ conectará La Spezia con Castelló

París, 12 ene (EFE).- El festival de las tradiciones marítimas ‘Escala en Sète’, organizado en esa localidad francesa (sureste), anunció este lunes que embarcará a viajeros en navíos clásicos desde La Spezia, en Italia, hasta Castelló de la Plana (España) para «acercar sus culturas» y expandir el alcance del festival.

La travesía, que se dio a conocer hoy en rueda de prensa en el Museo Nacional de la Marina, en París, llevará por nombre ‘Vía Mediterránea’ y se desarrollará a lo largo de tres semanas, con paradas en cada una de las tres ciudades que reproducen ese festival en sus puertos: La Spezia (Italia), Sète (Francia) y Castelló de la Plana.

En declaraciones a EFE, la concejala de turismo de Castelló de la Plana, Arantxa Miralles, explicó que la participación de su municipio en la ‘Vía Mediterránea’ permitirá «internacionalizar» el turismo de su pueblo y su cultura «más allá de lo marinero».

«Vamos a recibir visitantes de toda Europa y vamos a poder enseñarles nuestra tradición marinera, nuestra gastronomía y nuestras fiestas; la tradición de la ciudad de Castellón como tal», agregó.

La ‘Escala en Sète’ se celebra cada dos años desde 2010 y, según sus organizadores, se ha convertido en uno de los eventos «más importantes de Europa» en su categoría, con «300.000 visitantes» y «400 voluntarios» en la edición de 2024.

En el festival se llevan a cabo múltiples talleres gratuitos con los que «compartir la vida marinera», desde catas de gastronomía tradicional hasta representaciones históricas de batallas navales y música en vivo.

Por su «puesta en valor del patrimonio marítimo», el evento ‘Escale en Sète’ recibió el patronazgo francés de la Unesco en 2018, año en el que Castelló de la Plana se adhirió a la iniciativa de la localidad francesa.

Entre las propuestas de Sète para la edición de 2026, que será la novena desde su inicio en 2010, se cuentan la creación de pabellones sobre cultura, la transmisión intergeneracional y la sostenibilidad, entre otros, así como la recepción de delegaciones provenientes de todo el mundo, desde España e Italia hasta Mauritania la India o Japón.

Con la ‘Vía Mediterránea’, Sète también se volverá, entre el 31 de marzo y el 6 de abril, lugar de paso entre La Spezia -donde se acogerán naves clásicas y talleres culturales del 20 al 22 de marzo- y Castelló de la Plana, donde se hará lo propio del 9 al 13 de abril.

Las embarcaciones que llevarán a cabo la travesía, y que pueden transportar a decenas de viajeros por unos cientos de euros, son dos goletas tradicionales construidas en la península ibérica: la Santa María Manuela, nave portuguesa de 1937, y la Pascual Flores, botada en Torrevieja en 1917.

Además, esta edición también contará con la presencia de una delegación cántabra en Sète, con una embarcación a remos tradicional -conocida como trainera- que reproducirá en sus canales la técnica de pesca «al cerco», con la que se pescan las anchoas y la sardinas. EFE

