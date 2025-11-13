Festival del Cómic de Angulema se pliega a amenazas de boicot y elegirá nuevo organizador

3 minutos

París, 13 nov (EFE).- El Festival Internacional del Cómic de Angulema, el mayor evento mundial en el universo del cómic, se ha plegado a la avalancha de amenazas de boicot y llevará a cabo un nuevo proceso de selección para elegir un nuevo organizador que deja fuera al actual, 9eArt+, muy criticado por el sector del llamado noveno arte.

Esta decisión se produce solo cinco días después de que los responsables del festival decidieran continuar con 9eArt+ y solicitasen una mayor colaboración entre los dos finalistas del concurso de adjudicación para organizarlo a partir de 2028, es decir, entre 9eArt+ y la Ciudad Internacional del Cómic y la Imagen (CIBDI).

«Esta decisión claramente no contó con la aprobación de las partes interesadas del evento», declaró anoche el Festival Internacional del Cómic de Angulema en un comunicado.

La asociación ha decidido invalidar los resultados de la licitación y confirma que el contrato con 9eArt+ no se renovará más allá de su vigencia actual, que finaliza en 2027.

El anuncio se produjo dos días después de que una veintena de ganadores del Gran Premio del Festival del Cómic de Angulema advirtiesen de que el evento se encontraba en «peligro de muerte», en una declaración publicada en el diario L’Humanité para pedir un cambio rápido de la dirección.

«Durante años, el Festival se ha visto plagado de escándalos, fallos de comunicación y falta de ambición, todo ello envuelto en una total falta de transparencia por parte de la dirección. Este declive está perjudicando seriamente a toda la industria del cómic», denunciaron los firmantes en el artículo.

Una petición firmada, entre otros por Anouk Ricard, Lewis Trondheim, Jacques Tardi o Riad Sattouf, y que llegaba al tiempo que se acumulaban los llamamientos a boicotear la próxima edición de este referente del cómic mundial.

Los veintidós firmantes exigieron un «cambio rápido y profundo» con la destitución de la empresa privada 9eArt+, que gestiona el prestigioso festival desde hace dieciocho años y que había sido reelegida el pasado sábado para organizar de nuevo en solitario la próxima edición, la número 53, prevista del 29 de enero al 1 de febrero de 2026, así como la de 2027.

«Mientras se multiplican los llamamientos al boicot, los ganadores del Gran Premio se pronuncian al unísono: es hora de pasar página con 9eArt+ para que el Festival, con nuevos gestores, pueda recuperar los valores que le granjearon su reputación internacional. Sin un cambio rápido y profundo, es muy probable que la edición de 2026 sea la última», afirmaron.

El sábado, tras un proceso de licitación criticado por su falta de transparencia, la asociación propietaria del Festival del Cómic de Angulema propuso renovar el contrato con 9eArt+, que gestiona el evento desde 2007, pero le pidió que se asociara con la Cité Internationale de la BD, un organismo público, para organizar las ediciones a partir de 2028.

Esta propuesta provocó una reacción negativa de gran parte de la industria del cómic, que amenaza con desertar la próxima edición después de que la de 2025 estuviera marcada por una grave crisis de confianza con 9e Art+, acusada de excesos comerciales, opacidad y de haber despedido a una empleada tras una denuncia por violación en 2024. EFE

cat/cg