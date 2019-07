Juanes durante un concierto en la ciudad colombiana de Medellín, el 28 de septiembre de 2018.

Tras recorrer seis países el cantante colombiano ha elegido Suiza como destino final de su periplo por el Viejo Continente. Este sábado actuará a orillas del lago de Biel, en el festival LakeLive. En esta entrevista, el autor del superéxito ‘La camisa negra’ se muestra escéptico sobre el progreso de las negociaciones en Barbados entre el gobierno chavista y la oposición venezolana. También le preocupa el futuro de su país y la incertidumbre sobre el proceso de paz.

swissinfo: El sábado actúa en el festival LakeLiveEnlace externo de Biel. ¿Qué repertorio pueden esperar sus fans?

Juanes: Un repertorio que va desde las canciones más recientes hasta mis clásicos de siempre. Generalmente, en mi show suelo hacer un recorrido por toda mi discografía. Trato de que la gente lo pase lo mejor posible. El concierto es como una fiesta. Somos cinco músicos incluyéndome, y uno anda muy potente. Tratamos de manejar las emociones con mucha energía y damos de todo lo nuestro.



swissinfo: ¿Le hace mucha ilusión esta gira?

Juanes: Mucha, porque amo tocar, amo cantar. Para mí es una oportunidad superespecial subir a un escenario, compartir con la gente, incluso en lugares donde no se habla español. De alguna forma es como abrir camino. Son retos que me encantan y de los que disfruto mucho más que antes.



swissinfo: Va a estar solo pocos días en Suiza. ¿Tiene pensado hacer algo especial?

Juanes: La verdad es que no me va a dar tiempo. En las giras siempre vamos en bus, tocamos en una ciudad, dormimos y salimos para otra ciudad, y así sucesivamente. Pero el día del show, obviamente, estaré por allí conociendo lo que pueda. Eso es lo que me gusta hacer.



swissinfo: En febrero actuó en un concierto de paz organizado por el multimillonario británico Richard Branson en Cúcuta para recaudar fondos en ayuda a la crisis humanitaria en Venezuela. ¿Cómo ha vivido esa experiencia?

Juanes: La experiencia fue rara y de contraste. Creo que había esperanza y unas ganas sinceras de parte de muchos colegas de poder ayudar, pero después sucedió lo que sucedió. Hubo una tensión en el ambiente que no estaba bien del todo. Pero por lo menos estuvimos allí. Yo, en lo personal, tenía la intención sincera de ayudar a un acto humanitario, más que cualquier cosa.



swissinfo: ¿Le preocupa la situación en Venezuela?

Juanes: Sí, claro, porque somos vecinos, somos hermanos. Y todo lo que pase en Venezuela afecta a Colombia y viceversa. Tenemos una historia común de muchísimo tiempo. Y lo que está sucediendo realmente es preocupante. Se ve claramente cuando hablan de negociaciones. Para mí eso es como dilatar las cosas. Y ahora no sé realmente lo que puede pasar o cuánto tiempo más esto puede llegar a tomar. Es una incertidumbre.



swissinfo: ¿Y cómo ve a Colombia?

Juanes: En este momento lo veo delicado porque creo que todavía no nos ponemos de acuerdo ni siquiera como país para salir adelante. Es bien complicado. Luego hay un tema de líderes sociales que están fulminando sistemáticamente desde que empezó el proceso de paz, cuya implementación no ha sido exitosa del todo. Y esto ha generado muchas dudas. No creo que sea fácil.



swissinfo: ¿Qué es lo que más le preocupa?

Juanes: En Colombia hemos vivido durante mucho tiempo una guerra que no hemos podido superar. A ello se añade la violencia y el odio. Estos casi sesenta años de conflicto han generado una desigualdad profunda, haciendo de Colombia uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Entonces creo que hay mucho por hacer, también en un tema fundamental como es la educación. Pero bueno, es un proceso que tomará años y años.



swissinfo: Desde sus orígenes en el rock metálico ha explorado distintos estilos musicales, con gran éxito. ¿Qué género o intérprete le interesa especialmente en estos momentos?

Juanes: Rosalía creo que es increíble. Soy muy fan de ella. Me parece que es una chica que vino para marcar un antes y un después en la música latina o en español. Me gusta lo que pasa con el movimiento de lo urbano, del hip-hop. Hay un rapero colombiano que se llama Crudo y es de Medellín. Me encanta lo que hace también. Y me gusta el rock. Así que sigo escuchando mis bandas de rock de siempre.



swissinfo: Desde su álbum ‘Mi sangre’ (2004) ha recibido decenas de premios musicales. ¿Le ha cambiado el éxito?

Juanes: Creo que uno nunca está preparado para esto. O por lo menos yo no lo estaba. La intensidad y la cantidad de cosas que te van pasando día a día casi te hacen perder la noción del tiempo y de lo que eres. Digamos que [el éxito] tiene cosas muy buenas y cosas difíciles, si uno no sabe manejarlo. En mi caso me ha servido para aprender mucho de la vida y entender qué es lo que quiero ser como artista. Creo que hoy me hace sentir más concreto en cada uno de mis actos.



swissinfo: ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles?

Juanes: Estar lejos de mis hijos. La distancia y el no poder pasar tiempo con ellos a veces me come el alma y me hace mucho daño. Pero es parte del proceso y de lo que me ha tocado vivir. Todo esto implica también sacrificios. Cuento con la fortuna de que mi esposa y mis hijos entienden lo que hago y me apoyan. Eso me ayuda. Pero te hace vivir una vida mucho más solitaria, una vida más errante de un lado para otro siempre con tus pensamientos. Sin embargo, cuando llega el momento del show, el éxtasis es total. A veces es raro este contraste.



swissinfo: Ha colaborado con grandes artistas como Tony Bennett, Sergio Mendes, Santana, Alejandro Sanz o Luis Fonsi. ¿Con quién le gustaría colaborar en el futuro?

Juanes: Yo siempre he sido muy fan de Metallica y de U2. Una colaboración con estas bandas sería el cumplimiento de uno de esos sueños que uno sigue teniendo [risas]. No es que lo esté buscando ni que me desvele con eso, pero pensando en nombres… Lady Gaga, por ejemplo: su manera de cantar es increíble. Me gusta mucho. Por eso, espero que algún día tenga la oportunidad de tocar con estos músicos en un escenario. Me encantaría.



swissinfo: Usted es vegetariano…

Juanes: Bueno, he tenido épocas en las que lo he sido al cien por cien y otras en las que he comido pescado. Al principio de mi infancia la carne fue para mí un trauma. En mi país y en mi familia era tradición matar el marrano en diciembre. Este rito me hizo sentir totalmente asqueado. Le cogí mucha angustia a la carne, a cómo matan los animales y cómo hacen el producto hasta que llega a tu plato. Es un tema de principios, pero también de salud. Pienso que los vegetales son más sanos que la carne.



swissinfo: El gran tema de actualidad es el cambio climático. Han surgido nuevos movimientos sociales. ¿Cree que la humanidad va a ser capaz de afrontar este reto?

Juanes: Si los grandes líderes del mundo no apoyan este tipo de acciones, va a ser muy difícil. El problema es que gran parte de la economía está sobre esos pilares. Creo que en las nuevas generaciones hay mucha más conciencia de la que tuvo la nuestra. Lo noto por mis hijos, por lo que les dicen en el colegio. Son más conscientes del plástico, de la basura, del gasto de energía, del agua. Pero si las grandes industrias y las grandes potencias no ponen unos límites, va a ser difícil. Y parece que no lo fueran a hacer, al menos del lado de los americanos.



swissinfo: Muchas gracias por su tiempo.

Juanes: Ha sido un placer.

