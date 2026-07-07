Festival mundial de circo Pulso ofrecerá en Perú un espectáculo donde «nada es imposible»

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Lima, 7 jul (EFE).- El festival internacional de circo Pulso comienza esta semana en Lima, donde competirán por el Pulso de Oro más de 100 artistas internacionales de veinte países que buscarán cautivar a un público cada vez más tecnológico que parece haber perdido la capacidad de asombro.

Con acrobacias imposibles, sofisticados malabares, una orquesta en directo y números nunca vistos, la segunda edición de Pulso se celebrará en la capital peruana desde este viernes al próximo lunes.

En la presentación del festival a prensa y comunicadores, los artistas y organizadores del espectáculo expusieron que esta cita es un esfuerzo para dignificar y acercar el circo, donde «nada es imposible», indicó a EFE la directora y fundadora de Pulso, María Teresa Chirinos.

«Realmente lo que van a ver son cosas sorprendentes, que no se han visto y que definitivamente, como dice nuestro lema, van a sentir el latido del circo, pues realmente el circo es algo que te emociona, te capta y te cautiva totalmente», aseguró.

Chirinos destacó la presencia del payaso y acróbata Bello Nock, de Estados Unidos, poseedor de tres récord Guiness y reconocido como «un icono y alguien que definitivamente ha marcado la historia del circo», señaló.

También resaltó la actuación de Martínez Brothers, acróbatas japoneses-colombianos que realizan juegos icarios, una compleja disciplina donde un acróbata acostado de espaldas utiliza sus pies para hacer girar y lanzar por los aires a otro.

«Son artistas que han ganado oro en absolutamente todos los festivales en los que han participado en el mundo», dijo la fundadora de Pulso.

El Duo Ivanov, que llega desde Rusia, ofrece un entrañable espectáculo de malabares en monociclo, y como indicó el conductor y doctor en historia del circo, Genís Matabosch, la mezcla de disciplinas es algo cada vez más frecuente para romper los límites artísticos.

Una actuación que quitará el aliento es la del Duo Versalles, que con patines llevan a cabo arriesgadas piruetas y acrobacias, especialmente impresionante cuando ambos se vendan los ojos.

«Tenemos cinco premios de oro de los mayores festivales internacionales del mundo. Eso no lo tiene ningún festival, ningún espectáculo. Entonces, ese es un gran atractivo único», agregó Chirinos.

El festival, abierto al público, tendrá dos semifinales y una gala final, el lunes, donde el jurado internacional otorgará el Pulso de Oro, el máximo reconocimiento de las artes circenses de la región.

Además, Pulso sirve como vitrina al talento peruano y, en este sentido, los organizadores informaron que por primera vez en la historia, en el marco del festival la reconocida compañía Cirque du Soleil realizará un ‘casting’ (prueba de selección) en Lima.

«Los artistas que llegan logran conmocionar al público de tal manera que queda un recuerdo perenne en nuestras vidas. Es ver el arte vivo, una cosa maravillosa», señaló Chirinos sobre las delegaciones que llegarán desde Francia, Hungría, Italia, Japón, Mongolia, Estados Unidos, Rusia, Uzbeksitán, Argentina, Brasil, China, Colombia, entre otros. EFE

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