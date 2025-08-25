The Swiss voice in the world since 1935

FIBA sanciona con 2 partidos a Jones y Bressan tras la trifulca del Argentina-R.Dominicana

Redacción deportes, 25 ago (EFE).- La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció una sanción de dos partidos oficiales de suspensión para el dominicano David Jones y para el argentino Gonzalo Bressan, entre otras sanciones, tras la trifulca protagonizada por los jugadores de ambas selecciones en la segunda jornada de la AmeriCup 2025 en Managua, la capital de Nicaragua.

La pelea se desató tras el pitido final, con la victoria por 84-83 a favor de República Dominicana, que provocó el enfrentamiento de ambos equipos, en la que, David Jones y Gonzalo Bressan, llegaron a las manos y lanzaron puñetazos y golpes. Además de los dos principales implicados, se decretaron castigos que afectan a cuatro jugadores dominicanos, tres argentinos y al entrenador ‘Albiceleste’, Pablo Prigioni.

Así, la FIBA decretó la suspensión de dos partidos oficiales en competición internacional para David Jones, y otro para los también jugadores Juan Guerrero y Juan Suero.

Junto a ellos, el pívot Ángel Delgado fue suspendido con otro partido, con un «periodo probatorio de tres años», en el que si el jugador reincide en la misma falta o una similar durante el periodo probatorio, «será suspendido automáticamente por un partido adicional, además de cualquier sanción correspondiente a la nueva infracción».

Asimismo, se impuso una multa económica de 20.000 francos suizos (21.330,70 euros) a la Federación Dominicana de Baloncesto, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

Por su parte, Gonzalo Bressan queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA, mientras que sus compañeros Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet, fueron suspendidos con uno cada uno.

La FIBA también sancionó con una multa económica de 2.000 francos suizos (2.133,56 euros) al entrenador argentino, Pablo Prigioni, y a la Federación Argentina de Baloncesto con otra de 20.000 francos suizos, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

Tras dictar sentencia, la institución que gobierna las federaciones de baloncesto en todo el mundo recalcó que «no hará más comentarios acerca de esta decisión». EFE

