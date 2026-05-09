Fico habló largo y tendido de Ucrania con Putin, pero no le entregó un mensaje de Zelenski

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Moscú, 9 may (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, habló este sábado con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la situación en Ucrania, pero no le entregó ningún mensaje del líder ucraniano, Volodímir Zelenski, según informó el Kremlin.

«Fico simplemente informó (a Putin) con bastante detalle de lo que discutió con Zelenski», explicó a la prensa local Yuri Ushakov, asesor presidencial de Política Internacional.

La prensa internacional había informado que Zelenski le había entregado un mensaje a Fico durante el encuentro que ambos mantuvieron el pasado lunes en Armenia durante la cumbre de la Comunidad Política Europea.

«Zelenski le ofreció su valoración de la actual situación en el contexto ruso-ucraniano. Pero no le dio ningún mensaje para terceros», según añadió Ushakov.

Fico ofreció este lunes a Zelenski su apoyo al ingreso de Ucrania en la Unión Europea (UE) después de que se reanudara el bombeo de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba por territorio ucraniano, cuyo bloqueo motivó durante muchos meses el rechazo por parte de Eslovaquia y Hungría de la concesión de una préstamo comunitario a Kiev de 90.000 millones de euros.

El diplomático ruso subrayó, como hizo en su momento Putin, que Moscú está dispuesto a recibir en cualquier momento a Zelenski en la capital rusa, a lo que el ucraniano se ha negado.

En cuanto a una posible reanudación de las negociaciones estancadas desde febrero, Ushakov admitió que Rusia y Estados Unidos no han llegado a ningún acuerdo.

Aunque predijo que «seguramente se reanudarán», subrayó que Ucrania «sabe lo que tiene que hacer para que la próxima ronda sea exitosa», en una velada referencia a la retirada de sus tropas del Donbás.

Esta semana por primera vez en mucho tiempo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Fico denunció este sábado el surgimiento de un nuevo Telón de Acero al reunirse en el Kremlin con Putin, con cuyo país quiere construir unas «relaciones amistosas».

Tras la derrota de Viktor Orbán en Hungría, Fico es el único líder de la UE que viaja regularmente a Moscú para reunirse con Putin, algo que ya hizo el año pasado, en el 80 aniversario de la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. EFE

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