The Swiss voice in the world since 1935

Fico pide a Putin un mensaje para los líderes europeos antes de la reunión con Zelenski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Pekín, 2 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, transmitir su mensaje para los líderes europeos antes de la reunión que mantendrá el viernes con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

«¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?», dijo Fico al jefe del Kremlin durante una reunión en Pekín en el marco de las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, único dirigente de la UE presente en el desfile previsto para mañana en Pekín .EFE

mos-jco/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR