Fico pide a Putin un mensaje para los líderes europeos antes de la reunión con Zelenski
Pekín, 2 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, transmitir su mensaje para los líderes europeos antes de la reunión que mantendrá el viernes con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.
«¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?», dijo Fico al jefe del Kremlin durante una reunión en Pekín en el marco de las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, único dirigente de la UE presente en el desfile previsto para mañana en Pekín .EFE
