Fico reitera que fue un “grave error político” de la UE no acudir a Pekín

2 minutos

Praga, 4 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, reiteró este jueves que fue un «grave error político» que altos representantes de la UE no acudieran a las celebraciones por el fin de la II Guerra Mundial en el Pacífico, que culminaron ayer con un gran desfile militar en la Plaza de Tiananmén en Pekín.

«La no participación de representantes de la UE y sus Estados miembros en las celebraciones en China fue un grave error político», dijo Fico en un vídeo grabado tras su encuentro con el presidente de China, Xi Jinping.

Fico fue el único jefe de Estado o Gobierno de un país de la OTAN o de la UE que participó en esos actos.

«Si la UE cree que el nuevo orden mundial que se está gestando fuera de Europa puede ignorarse escondiendo la cabeza en la arena, está muy equivocada. Debido a su miopía y arrogancia, la UE no está pasando a la segunda, sino a la tercera vía de la política mundial», añadió el político eslovaco, que también acudió a Moscú, el pasado mayo, para celebrar la victoria sobre la Alemania nazi en 1945.

Antes de la reunión con Xi Jinping, Fico mantuvo reuniones bilaterales en la capital china con el presidente ruso, Vladímir Putin; el de Vietnan, Lương Cường; y el serbio, Aleksandar Vučić.

También se reunió de manera informal con el presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, uno de los mayores aliados de Putin, y con quien el gobierno de Eslovaquia desea fortalecer los lazos económicos, en otro alarde de la diplomacia «hacia los cuatro puntos cardinales» que defiende Fico.

Tras la reunión con Xi Jinping, Fico destacó que «las relaciones entre China y Eslovaquia son cada vez más cercanas» y que su país juega un papel activo en las relaciones entre la UE y China».

El primer ministro aseguró que logró de Xi la promesa de apoyo para facilitar las licencia de exportación de tierras raras y minerales chinos a Eslovaquia, algo necesario para la industria, también la de baterías de coches eléctricos.

El consorcio GIB EnergyX, en el que participa el grupo chino Gotion, anunció en 2024 que invertirá 1.233 millones de euros en una planta de acumuladores para coches eléctricos en el sur del país europeo, en la que trabajarán 1.300 personas.

Fico aseguró que espera una mayor entrada de capital china en Eslovaquia. EFE

