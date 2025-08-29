Fico será el único líder de la UE en asistir al desfile militar de Pekín

Praga, 29 ago (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, será el único líder de la Unión Europea (UE) que asistirá el próximo 3 de septiembre al desfile militar en la plaza de Tiananmen de Pekín, con motivo de la capitulación de Japón en la Segunda Guerra Mundial, informó este viernes el diario ‘Pravda’.

Junto con el presidente de Serbia, Alexander Vucic, serán los dos únicos mandatarios europeos en celebrar en la capital china el final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, de la que se cumplen ochenta años, y a la que asistirán unos 27 mandatarios, en su mayoría de Asia.

Además del anfitrión, el presidente chino Xi Jinping, en la tribuna estarán el presidente ruso, Vladimir Putin, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, cuyos soldados han intervenido en favor de Rusia en la guerra de Ucrania. La reunión de estos tres países tiene carácter inédito.

Fico, desoyendo la llamada de la alta representante de la UE, Kaja Kallas, acudió a Moscú en Mayo, con ocasión de la capitulación de la Alemania nazi, aunque entonces no asistió al desfile militar en la Plaza Roja, pero sí mantuvo encuentros con el anfitrión ruso, Vladímir Putin, el presidente chino, Xi Jinping, y brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde su invasión de Ucrania, Moscú ha sido castigada por la UE con dieciocho paquetes de sanciones económicas y diplomáticas.

A su vuelta de Moscú, Fico trató de conciliar posturas con Kallas, y le aseguró, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE) en Tirana, que en el futuro consultaría su agenda de visitas con la diplomacia europea.

Se estima que el desfile en la Plaza de Tiananmen dure unos 70 minutos, con la participación de más de 10.000 miembros de las fuerzas armadas chinas.EFE

