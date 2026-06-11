Fidalgo, de Valdebebas a ser el cerebro de la selección mexicana en el Mundial 2026

3 minutos

México, 11 jun (EFE).- El español Álvaro Fidalgo, surgido de la cantera del Real Madrid y naturalizado mexicano, cumplió este jueves su sueño de jugar una Copa del Mundo, no lo hizo con la Roja, pero sí como el cerebro del centro del campo de México.

Cuando su nombre sonó en las bocinas del Estadio Azteca para anunciarlo como integrante del equipo titular del conjunto mexicano que venció por 2-0 a Sudáfrica en la inauguración del Mundial; la afición le rindió una de las ovaciones más estruendosas entre los titulares.

El centrocampista, que juega en el Real Betis español, no defraudó. Tomó el balón, repartió juego, encaró, incluso tuvo una entrada al área, aunque sin fortuna, antes de ser sustituido al minuto 66 entre aplausos.

Este cariño Fidalgo lo cosechó a golpe de entrega derrochada en su tiempo con el América mexicano, equipo con el que se convirtió en figura gracias a que les ayudó a ganar un tricampeonato de liga, una Supercopa de la liga y dos campeón de campeones.

El centrocampista de 29 años, quien llegó a México a pedido del argentino Santiago Solari, entonces entrenador de las Águilas, sufrió hasta las lágrimas antes de explotar.

Se vistió de villano debido a que un error suyo le costó la eliminación al América en la semifinal del Clausura 2023 frente al Guadalajara.

«Se los dije en el vestuario, soy el responsable número uno de la eliminación por mi error», asumió Fidalgo en aquella ocasión.

Un año después, el asturiano apretó los dientes y de la mano del entrenador brasileño André Jardine, sacó su mejor fútbol para convertirse, además del motor de las Águilas multicampeonas, en merecedor de la camiseta número 8, que en el siglo pasado perteneció al chileno Carlos Reinoso, una de las leyendas en la historia del equipo.

En octubre del 2022, en su segundo año con el América, Fidalgo habló de su gran anhelo, jugar un Mundial con la Roja.

«Obviamente quisiera estar con España porque es representar a tu país, al país que sientes, algo inigualable. En categorías inferiores estuve con la selección muchos años y la sensación es increíble», dijo el nacido en Siero.

Y aseguró que, a pesar de las pocas posibilidades de llegar a la selección mayor española, no se planteaba naturalizarse mexicano.

«No me lo he planteado», dijo en aquella ocasión.

En diciembre del año pasado, ya con el trámite de naturalización por completar, Fidalgo confesó que en el lustro que pasó en México, el cariño y recepción de la gente poco a poco lo convenció de abrir la puerta para cumplir un sueño que del otro lado del Atlántico parecía cada vez más lejano.

«Todos saben que estoy muy feliz en este, por eso opté por tomar la nacionalidad mexicana; me dieron esa oportunidad, ya luego está el tema de la Selección Mexicana», señaló.

En enero de este año, con la voz entrecortada, Fidalgo anunció la salida del equipo ‘de sus amores’. Partió a un largo pendiente; jugar en LaLiga, donde encontró cabida en el Real Betis.

Su partida lo acercó aún más a la selección, con la que debutó el 28 de marzo de este año en el amistoso ante Portugal.

Menos de tres meses le bastaron para ganarse un lugar entre los indiscutibles que escogió ‘el Vasco’ Aguirre, lo hizo con la camiseta número 8, la misma que lo proyectó a ganarse un lugar entre los históricos del América, algo que buscará replicar con México en su primer Mundial. EFE

as/gb/car

(foto)