Fieles hondureños desbordan fe ante la virgen de Suyapa en vísperas de su 279 aniversario

3 minutos

Tegucigalpa, 2 feb (EFE).- Miles de hondureños acuden este lunes el santuario de Suyapa, en Tegucigalpa, para agradecer milagros y renovar peticiones ante la patrona de Honduras, cuya imagen cumple el martes 279 años de su hallazgo.

La virgen de Suyapa, que tiene conferido el grado de capitana de las Fuerzas Armadas de Honduras, es una estatuilla de seis centímetros de alto tallada en madera de cedro que fue hallada, según apuntes históricos, por los campesinos Alejandro Colindes y Lorenzo Martínez el 3 de febrero de 1747.

El descubrimiento se produjo en la aldea El Piligüin, cuando los campesinos decidieron pernoctar en el camino al ser sorprendidos por la noche mientras regresaban a su hogar en la entonces aldea de Suyapa, hoy barrio ubicado en el extremo oriental de Tegucigalpa.

Creyentes agradecen milagros y renuevan su fe

Entre la multitud destaca Santos Meza García, originario del municipio de Jesús de Otoro, región situada en el este de Honduras, quien viajó hasta la basílica para agradecer haber superado una enfermedad que le aquejó durante dos años.

García, de 75 años, relató a EFE que la virgen de Suyapa «ha hecho muchos milagros» con él y explicó que después de dos años de enfermedad su salud ha mejorado desde que se puso en oración.

«Ya me siento tranquilo», subrayó el devoto, quien, además, aseguró que la fe y la oración son fundamentales y llamó a sus compatriotas a «vivir» la palabra de Dios.

Sin importar la distancia ni las condiciones climáticas, peregrinos provenientes de distintos puntos de Honduras, así como de otros países de Centroamérica e incluso de México, han llegado al santuario, que este año espera recibir alrededor de 1,5 millones de visitantes.

Otra creyente, Elsa Marina Martínez, indígena de la etnia lenca, arribó el domingo desde el municipio de Guajiquiro, en la región central del país, para cumplir promesas y pedir por la salud de su familia.

Martínez explicó a EFE que uno de sus hijos sufrió una enfermedad en la infancia y que, tras encomendarse a la virgen de Suyapa, obtuvo “un milagro” que le permitió continuar sus estudios y graduarse recientemente.

“Por eso venimos hasta aquí, porque la virgencita Santísima es milagrosa”, afirmó la mujer, quien también expresó su deseo de que el Gobierno del presidente Nasry ‘Tito’ Asfura, quien asumió el poder el pasado 27 de enero, atienda las necesidades de las comunidades rurales.

Peregrinaciones, misa y una alborada marcan la fiesta

La virgen de Suyapa fue declarada patrona de Honduras por el papa Pío XII el 25 de abril de 1953.

Durante décadas, la imagen permaneció en una ermita en la aldea de Suyapa, hasta que fue trasladada a un santuario cuya construcción, a pocos metros del primer templo, comenzó hace más de medio siglo y que en 2015 fue elevado a basílica menor por el Vaticano.

Desde hace una semana, las peregrinaciones no han cesado y numerosos fieles se han instalado en campamentos habilitados por organismos de socorro en los predios de la basílica, donde este martes se oficiará una misa conmemorativa de los 279 años del hallazgo de la virgen.

Para este lunes está prevista una alborada musical, a la que en años anteriores han asistido miles de feligreses, autoridades y artistas nacionales, como antesala de la celebración principal.

Durante la festividad religiosa, los alrededores del santuario también son ocupados por comerciantes que ofrecen artesanías, camisetas, gorras y diversos productos con la imagen de la patrona de Honduras, además de alimentos y bebidas y dulces. EFE

ac/gf/gpv

(foto)(video)