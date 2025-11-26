Fieles salvadoreños celebran una procesión para fortalecer la hermandad entre pueblos

Cuisnahuat (El Salvador), 26 nov (EFE).- Un centenar de feligreses católicos de la localidad de Cuisnahuat, al este de El Salvador, celebraron este miércoles una tradicional procesión que combina el sincretismo religioso y popular que busca fortalecer la hermandad entre pueblos, dar ofrendas y agradecer por favores.

Se trata de la tradición denominada «Encuentro de los Cumpas», que se lleva a cabo en el municipio de Cuisnahuat, ubicado a unos 70 kilómetros de la capital salvadoreña.

La celebración comenzó con la salida del sol a través de una exhibición de las imágenes de San Lucas y San Cristóbal, patronos de las localidades de Cuisnahuat y Jayaque, respectivamente, en una cueva en la que los descendientes indígenas realizaron rituales.

Los asistentes a la festividad hicieron fila para orar frente a las imágenes de los patronos, dejar ofrendas económicas y compartir alimentos.

«Para nosotros participar es tener fe. Pedimos para que intercedan por alguna enfermedad y hemos tenido muchos milagros», comentó en declaraciones a EFE la feligresa Laura Paredes.

Luego de los rituales, las imágenes fueron resguardadas en cajas de madera para ser cargadas por voluntarios y trasladadas en una peregrinación, con un recorrido de aproximadamente seis kilómetros, acompañada de música y quema de pólvora.

El clímax de la tradición fue la llegada de las imágenes de San Lucas y San Cristóbal al casco urbano de Cuisnahuat, donde se unen a las de San Esteban y Santo Domingo de Guzmán, patronos de localidades cercanas.

Al encontrarse, los fieles realizaron con solemnidad el ritual la «topa», que consiste en un saludo de chocar manos y frentes que simbolizan el compadrazgo. La tradición católica finalizó un almuerzo comunitario. EFE

