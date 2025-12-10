Fiestas de la Calle San Sebastián 2026 en Puerto Rico homenajearán al actor Jacobo Morales

San Juan, 10 dic (EFE).- La edición 56 de las Fiestas de la Calle San Sebastián, el evento festivo más importante de Puerto Rico, que se llevará a cabo del 15 al 18 de enero, rendirá homenaje a la trayectoria del actor puertorriqueño Jacobo Morales, que protagonizó este año el cortometraje ‘Debí tirar más fotos’ que forma parte del último álbum homónimo de Bad Bunny.

«Dedicamos esta edición a Jacobo Morales porque su trayectoria representa la esencia misma de nuestro pueblo. Su obra ha trascendido generaciones y ha llevado la cultura puertorriqueña a escenarios internacionales con dignidad, sensibilidad y excelencia», explicó en un comunicado este miércoles el alcalde de San Juan, Miguel A. Romero.

Morales es un cineasta, intérprete, poeta y animador, considerado como el director de cine más influyente en la historia de Puerto Rico y es conocido por sus películas de conciencia social que exploran la identidad cultural y las luchas políticas del archipiélago.

El reconocido actor apareció en septiembre en la icónica casita del último concierto de la residencia de Bad Bunny en San Juan y recibió una gran ovación del público del Coliseo de Puerto Rico. Su tercera película, ‘Lo que le pasó a Santiago’, fue nominada al Óscar en el año 1990.

Asimismo, en las fiestas se reconocerá a instituciones culturales como la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano por su trayectoria de 75 años, el Festival Casals por sus 70 años como ejemplo de excelencia musical y educativa, y al Comité para la Conmemoración del Centenario de Don Catalino ‘Tite’ Curet Alonso.

Como en anteriores ediciones de las fiestas, la Plaza del Quinto Centenario, Plaza de Armas, Plaza de la Barandilla y la Plaza Colón en el Viejo San Juan, contarán con escenarios para conciertos.

El evento tendrá con una amplia oferta musical con artistas puertorriqueños como Hermes Croatto, Victoria Sanabria, La Secta, Joseph Fonseca, Tito Nieves, Grupo Manía, Andy Montañez, Víctor Manuelle, Ednita Nazario, Pedro Capó, Tommy Torres y Jowell y Randy, entre otros.

Por otro lado, entre los artistas internacionales estarán Los Rabanes y Juanes, quien por primera vez se presentará en esta festividad.

También habrá un espacio para los artesanos puertorriqueños y actividades infantiles para toda la familia.

«Estas fiestas son un proyecto de ciudad que hemos trabajado con dedicación para asegurar un evento seguro, inclusivo, organizado y que represente lo mejor de San Juan. Queremos que cada visitante viva una experiencia memorable en el evento cultural más grande del Caribe», concluyó Romero. EFE

