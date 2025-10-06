The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Fifth Third compra Comerica por 10.900 millones para crear noveno banco más grande de EEUU

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- Fifth Third Bancorp anunció este lunes un acuerdo para comprar la entidad crediticia Comerica, en una operación íntegramente en acciones valorada en 10.900 millones de dólares y que busca crear el noveno banco más grande de Estados Unidos.

Una vez se cierre el acuerdo, Fifth Third se convertirá en el noveno banco más grande del país, con aproximadamente 288.000 millones de dólares en activos, recoge la prensa local, que apunta a que la transacción se materializará en el primer trimestre de 2026.

El director ejecutivo de Fifth Third, Tim Spence, señaló a la cadena CNBC que su corporación ha logrado «estabilidad, rentabilidad y capacidad para impulsar el crecimiento», mientras que Comerica es «una plataforma increíble de banca comercial para el mercado intermedio», con acceso a mercados de alto crecimiento como Texas y grandes economías como la de California.

La operación busca unir a dos grandes bancos regionales del país con vistas a consolidar la posición de Fifth Third en el Medio Oeste, según Spence, quien avanzó la apertura de 150 sucursales en Texas y mostró su intención de «posicionarse entre los cinco primeros en Dallas, Houston y Austin».

Las acciones de Comerica abrieron este lunes con una subida del 15 % para después estabilizarse a +2,25 %, mientras que las de Fifth Third cotizaban ligeramente a la baja, perdiendo un 0,45 %.

La operación se produce en un contexto en el que entidades crediticias regionales como Comerica buscan diversificar sus fuentes de ingresos y equilibrar cuentas para recuperarse de la crisis que afectó al sector en 2023. EFE

jco/syr/rcf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR