Fifth Third compra Comerica por 10.900 millones para crear noveno banco más grande de EEUU

2 minutos

Nueva York, 6 oct (EFE).- Fifth Third Bancorp anunció este lunes un acuerdo para comprar la entidad crediticia Comerica, en una operación íntegramente en acciones valorada en 10.900 millones de dólares y que busca crear el noveno banco más grande de Estados Unidos.

Una vez se cierre el acuerdo, Fifth Third se convertirá en el noveno banco más grande del país, con aproximadamente 288.000 millones de dólares en activos, recoge la prensa local, que apunta a que la transacción se materializará en el primer trimestre de 2026.

El director ejecutivo de Fifth Third, Tim Spence, señaló a la cadena CNBC que su corporación ha logrado «estabilidad, rentabilidad y capacidad para impulsar el crecimiento», mientras que Comerica es «una plataforma increíble de banca comercial para el mercado intermedio», con acceso a mercados de alto crecimiento como Texas y grandes economías como la de California.

La operación busca unir a dos grandes bancos regionales del país con vistas a consolidar la posición de Fifth Third en el Medio Oeste, según Spence, quien avanzó la apertura de 150 sucursales en Texas y mostró su intención de «posicionarse entre los cinco primeros en Dallas, Houston y Austin».

Las acciones de Comerica abrieron este lunes con una subida del 15 % para después estabilizarse a +2,25 %, mientras que las de Fifth Third cotizaban ligeramente a la baja, perdiendo un 0,45 %.

La operación se produce en un contexto en el que entidades crediticias regionales como Comerica buscan diversificar sus fuentes de ingresos y equilibrar cuentas para recuperarse de la crisis que afectó al sector en 2023. EFE

jco/syr/rcf