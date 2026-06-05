Figuras de la cultura, la política y el deporte de Argentina despiden al ‘Indio’ Solari

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(Actualiza con mensajes de la expresidenta Cristina Fernández y de fanáticos que se acercaron a despedirse)

Buenos Aires, 5 jun (EFE).- La muerte de Carlos Alberto ‘Indio’ Solari a los 77 años provocó este viernes una masiva ola de reacciones en Argentina, donde músicos, artistas, organizaciones sociales, instituciones deportivas, dirigentes políticos y un mar de seguidores despidieron a una de las figuras más influyentes de la historia del rock del país suramericano.

Tras conocerse este viernes el fallecimiento del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, tras una larga lucha contra el Parkinson, las redes sociales se llenaron de mensajes de homenaje y el nombre del músico se convirtió rápidamente en tendencia.

Uno de los primeros mensajes de despedida fue el de Eduardo ‘Skay’ Beilinson, guitarrista del grupo y socio creativo de Solari durante décadas. «Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre», escribió a través de la red social Instagram. Además, anunció la suspensión del recital que iba a ofrecer este sábado en Rosario junto al grupo Los Fakires.

Se sumaron artistas de distintas generaciones. Lali Espósito publicó un homenaje acompañado por la canción ‘Todo un palo’, mientras que el joven cantante Dillom escribió en sus redes: «Descanse en paz maestro».

La banda argentina Los Piojos difundió un mensaje de su líder, Andrés Ciro Martínez, quien definió a Solari como «uno de los más grandes poetas que dio el rock nacional».

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo, en tanto, destacó el compromiso del músico con las luchas por la memoria, la verdad y la justicia. La organización recordó su participación en campañas por la búsqueda de nietos y nietas apropiados durante la última dictadura militar en Argentina (1976 -1983) y agradeció su aporte «desde la trinchera del arte».

La muerte de Solari también generó repercusiones en el mundo del fútbol, donde sus canciones fueron adoptadas durante décadas por aficiones de distintos clubes. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) señaló que su obra «acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares».

Dalma Maradona, hija del futbolista Diego Armando Maradona, recordó al artista con una publicación en la que aludió a un posible encuentro con su padre, fallecido en 2020: «Indio, mandale saludos y decile que lo extraño».

Desde el ámbito cultural, la Asociación Argentina de Actores destacó que Solari fue un «referente cultural de varias generaciones» cuya obra trascendió el rock para proyectarse sobre la literatura, el arte y la identidad de millones de personas.

Entre las figuras políticas que lamentaron la muerte del artista resaltaron los expresidentes peronistas Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015). «Vivir solo cuesta vida», escribió a exmandataria en su perfil de X, citando un conocido fragmento de la canción ‘Ropa Sucia’, de Solari.

Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de Cristina Fernández y del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fue uno de los que se acercó durante el día a la vivienda del cantante en las afueras de Buenos Aires, donde grupos de fanáticos se concentraron para darle un último adiós. Una de ellas, Angie Fernández, dijo a EFE que «el ‘Indio’ dejó el cuerpo pero es una leyenda», mientras otros se despedían del ídolo entre lágrimas o cantando sus canciones.

El fallecimiento de Solari fue anunciado a través de las cuentas oficiales del artista en redes sociales. «La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio -su cuerpo, su manifestación física- ya no está», señaló el mensaje. EFE

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