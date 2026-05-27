Filarmónica de Los Ángeles elige a británico Daniel Harding como próximo director musical

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Los Ángeles (EE.UU.) 26 may (EFE).- La Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) anunció este martes que el británico Daniel Harding será su próximo director musical, y su liderazgo comenzará en la temporada 2027-28.

Harding sucederá al director venezolano Gustavo Dudamel quien en septiembre asumirá el cargo de director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, tras 17 años como titular de la LA Phil.

«Quizás la tarea más difícil en la música sea tomar algo que ya es excepcional y ayudarlo a crecer aún más. Heredar una orquesta con una tradición que incluye a (Carlo) Giulini y (Zubin) Mehta, y que más recientemente ha sido moldeada por Esa-Pekka (Salonen) y Gustavo (Dudamel), es un regalo extraordinario», dijo el director en un comunicado.

«Muchos grandes artistas han encontrado aquí posibilidades que no existen en ningún otro lugar, y llego a California lleno de entusiasmo por lo que descubriremos y crearemos juntos», ahondó.

Harding, de 50 años, nació en Oxford, Inglaterra, y es el director musical de la prestigiosa Accademia Nazionale di Santa Cecilia en Roma.

Fue director artístico y musical de la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca y director musical de la Orquesta de Cámara Mahler, y tras su gestión fue nombrado director laureado de ambas orquestas.

El escrito resalta que como director musical, Harding supervisará la programación orquestal de toda la organización, incluyendo sus presentaciones en el Walt Disney Concert Hall, el Hollywood Bowl y The Ford, junto con la Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA). EFE

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