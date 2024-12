Filas, curiosos y hasta lágrimas: así vivió Cuba la serie de Cien años de soledad

La Habana, 6 dic (EFE).- Entre un mar de gente frente al icónico cine Yara de La Habana, Sofía Morales, una estudiante de medicina del Valle del Cauca (Colombia), serpentea a la gente y pregunta con ansias cómo conseguir una entrada para ver Cien años de soledad.

Faltan unos pocos minutos para que se proyecte en la capital insular la primicia de los dos primeros capítulos de la versión en serie de Netflix del gran clásico del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Ella, quien ya lleva dos años en Cuba, está dispuesta a lo que sea para ver en pantalla uno de los libros que más la marcó.

«O me atrevo a dejar mi imaginación con todo lo que leí en el libro o me atrevo a ver la serie y que me cambie la visión sobre todo lo que escribió García Márquez», cuenta a EFE.

Ella, como otros, se acercó al cine sin saber que la primera proyección estaba reservada a gente con invitación del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que se celebra desde el jueves y hasta el 15 de diciembre. Más tarde se permitirá el pase al público general.

No es la única. Cerca de donde está, detrás de una cerca que divide la calle de la entrada del Yara, Adiel y sus amigos de la universidad tantean el ambiente para intentar colarse.

«Nos enteramos después de que era por invitación, pero estamos curioseando», cuenta a EFE.

Minutos después, Morales, contra todo pronóstico, encuentra sitio en una butaca con su novio palestino-estadounidense, a quien le hace ilusión enseñarle la obra de Gabo porque «expresa todo lo que es Colombia: las clases, la gente, pero de otra forma».

Son ya pasadas las ocho de la noche en la capital cubana y el cine está lleno.

En la sala se apagan las luces y el silencio es total. Es en ese momento cuando retumba una frase que hace que más de uno corte la solemnidad y aplauda, otros, de plano, sueltan lágrimas: «Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo».

Festival de La Habana

La primicia de la serie de Cien años de soledad ha sido el plato principal del segundo día del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.

Netflix, que no está disponible en la isla caribeña, tiene previsto estrenar a nivel mundial esta miniserie el 9 de diciembre en Bogotá.

García Márquez (1927-2014) fue una figura muy vinculada a Cuba y a su cine durante años. Entre otras cosas, presidió la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, una organización con sede en La Habana.

Las principales salas de cine de la capital cubana proyectarán durante diez días los 110 filmes en concurso -89 menos que el año pasado- provenientes de 42 países como Cuba, México, Venezuela, Argentina y España, entre otros.

El Festival de La Habana nació el 3 de diciembre de 1979, concebido como una continuación de los festivales de Viña del Mar (1967 y 1969), Mérida (1968 y 1977) y Caracas (1974). EFE

