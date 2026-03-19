Filial de naviera china Cosco ve «cierto impacto» de guerra en Irán en muelle en Abu Dabi

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Shanghái (China), 19 mar (EFE).- La filial de puertos de la naviera estatal china Cosco, Cosco Shipping Ports, reconoció que la guerra en Irán y la coyuntura en el estrecho de Ormuz tendrán «un cierto impacto» sobre las operaciones de la terminal que opera en Abu Dabi, aunque a nivel general espera un efecto «limitado».

«A corto plazo, la situación en Oriente Medio tendrá un cierto impacto sobre la productividad de nuestra terminal en Abu Dabi, pero se espera que el impacto general sobre la red (de puertos) del grupo y el volumen total de negocio sea limitado», apuntó en una llamada con analistas el presidente de la empresa, Zhu Tao, citado por el diario hongkonés South China Morning Post.

El directivo efectuó estas declaraciones después de que Cosco Shipping Ports presentase su cuenta de resultados de 2025, que apunta a aumentos del 1,1 % en el beneficio neto y del 11 % en la facturación y en la que también se hace una breve mención a la coyuntura en la mencionada región.

«Acerca de la situación en Oriente Medio, la cual ha atraído una considerable atención, la compañía continuará siguiendo de cerca la situación, evaluará de forma cautelosa todo posible impacto y tomará cualquier medida que sea necesaria para garantizar que sus operaciones no sufren interrupciones», indica el documento.

A este respecto, Zhu aseguró que la operadora portuaria ha elaborado planes de contingencia y que explorará posibles puertos alternativos, incluyendo en el golfo de Omán, para ayudar a sus clientes a gestionar los flujos comerciales.

Cosco Shipping Ports opera 387 muelles en 40 puertos de China, Europa, el Mediterráneo, Oriente Medio, el sudeste asiático, Suramérica y África.

Su matriz, la gigante estatal Cosco Shipping, paralizó el pasado día 4 todas las nuevas reservas de carga hacia y desde varios países del Golfo Pérsico tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, que incluyen a diversas naciones de esa región.

El estrecho de Ormuz, vía por donde pasa el 20 % el comercio marítimo de hidrocarburos, fue bloqueada por Irán en respuesta a los mencionados ataques, algo ante lo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a aliados para crear una coalición militar que garantice la navegación en esas aguas. EFE

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