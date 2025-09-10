Filipinas autoriza importaciones de carne de Paraguay, según autoridad sanitaria
Asunción, 10 sep (EFE).- Filipinas autorizó las importaciones de productos cárnicos de Paraguay de las especies bovina, porcina y aviar, informó este miércoles el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) del país suramericano.
El Senacsa dijo en un comunicado que a partir de la fecha los frigoríficos pueden iniciar las exportaciones de carne o menudencias a ese destino.
«Esta habilitación es otro logro más, fruto del resultado de una alianza estratégica entre los sectores público y privado, que fortalece un sistema veterinario nacional para brindar garantía, calidad y credibilidad», afirmó la fuente.
En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de carne bovina paraguaya sumaron un valor de 1.396,1 millones de dólares con un incremento del 29,3% respecto al monto acumulado a agosto del 2024.
En ese periodo, Chile se situó como el principal mercado para la carne de Paraguay, con un valor de 464,2 millones de dólares; seguido de Taiwán (184,7 millones) e Israel (153,6 millones).
Paraguay también exporta carne a Estados Unidos, Brasil, Rusia, Canadá, Ghana y Albania.EFE
