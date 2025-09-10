Filipinas autoriza importaciones de carne de Paraguay, según autoridad sanitaria
(Actualiza con información adicional del Gobierno)
Asunción, 10 sep (EFE).- Filipinas autorizó las importaciones de productos cárnicos de Paraguay de las especies bovina, porcina y aviar, informó este miércoles el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) del país suramericano.
El Senacsa dijo en un comunicado que a partir de la fecha los frigoríficos pueden iniciar las exportaciones de carne o menudencias a ese destino.
«Esta habilitación es otro logro más, fruto del resultado de una alianza estratégica entre los sectores público y privado, que fortalece un sistema veterinario nacional para brindar garantía, calidad y credibilidad», afirmó la fuente.
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) señaló en un comunicado que Filipinas es el segundo mercado asiático conquistado por la carne paraguaya, después de conseguir el de Singapur en mayo pasado.
Según el MIC, Filipinas importó en 2024 carne bovina por un valor de 624 millones de dólares; porcina, por 527 millones de dólares y aviar, por 461 millones de dólares, sumando un total de 1.612 millones de dólares en diferentes tipos de proteínas.
En los primeros ocho meses del año, las exportaciones de carne bovina paraguaya sumaron un valor de 1.396,1 millones de dólares con un incremento del 29,3% respecto al monto acumulado a agosto del 2024.
En ese periodo, Chile se situó como el principal mercado para la carne de Paraguay, con un valor de 464,2 millones de dólares; seguido de Taiwán (184,7 millones) e Israel (153,6 millones).
Paraguay también exporta carne a Estados Unidos, Brasil, Rusia, Canadá, Ghana y Albania. EFE
ja/lb/enb