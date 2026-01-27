Filipinas busca a diez desaparecidos en hundimiento de ferri que deja al menos 18 muertos

Bangkok, 27 ene (EFE).- Filipinas continúa este martes la búsqueda de diez personas desaparecidas en el hundimiento la víspera de un ferri que se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao, con 344 personas a bordo, de las cuales al menos 18 perdieron la vida y 316 sobrevivieron.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas (PCG, por sus siglas en inglés), Noemie Cayabyab, dijo que la operación de búsqueda y rescate sigue en curso tras el hundimiento del MV Trisha Kerstin, durante una entrevista hoy con la emisora de radio DWIZ 882 difundida por la autoridad marítima en Facebook.

El hundimiento se produjo el lunes alrededor de la 1:50 hora local (17:50 GMT del domingo) a aproximadamente 2,75 millas náuticas al noreste de la isla Baluk-Baluk, en la provincia insular de Basilán, frente a la costa suroccidental de la isla de Mindanao, indicaron la víspera las autoridades.

El ferri zarpó del puerto de la ciudad de Zamboanga alrededor de las 21:20 hora local domingo (13:20 GMT) y se dirigía a la isla de Jolo, situada en el archipiélago de Sulu, explicó la división del Suroeste de Mindanao de la PCG.

Después de que el lunes se informara de que iban a bordo de la embarcación un total de 359 personas, Cayabyab aclaró hoy que el número se redujo a 344, ya que 15 de los pasajeros no embarcaron en el ferri.

«316 sobrevivieron, 18 fallecieron y 10 continúan siendo buscados por el equipo conjunto de búsqueda y rescate, integrado por diversas agencias gubernamentales y embarcaciones privadas», indicó la portavoz.

Las autoridades de Basilán difundieron una lista de las personas a bordo de la embarcación identificadas hasta el momento, todas ellas de nacionalidad filipina.

De acuerdo con el registro, viajaban en el ferri al menos 216 adultos, 63 estudiantes y seis menores, y entre los fallecidos figuran una mujer y un bebé de seis meses.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas. EFE

