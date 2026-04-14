Filipinas busca la aprobación de EE. UU. para comprar más petróleo a Rusia

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Bangkok, 14 abr (EFE).- Filipinas, en estado nacional de emergencia energética por la crisis de suministro provocada por la guerra en Oriente Medio, está buscando la aprobación de Estados Unidos para comprar más petróleo a Rusia, después de que el sábado venciera la exención de sanciones que Washington anunció hace un mes para el crudo de Moscú en tránsito.

La secretaria de Energía de Filipinas, Sharon Garin, señaló este martes en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Malacañang que Manila no tiene más entregas pendientes de petróleo ruso y que el Departamento de Exteriores ya ha trasladado al embajador filipino en EE. UU. «la necesidad de otra ventana o una extensión del levantamiento del embargo».

El anuncio se produce un día después de que la propia Garin indicara que Filipinas contaba el pasado viernes con reservas de combustible para aproximadamente 50 días, 54 de gasolina, 48 de diésel y 36 de gas licuado de petróleo.

La exención de sanciones de EE.UU. que permitió durante 60 días la compra de petróleo ruso en tránsito venció el pasado sábado, sin que por ahora existan señales de prórroga por parte de Washington, que anunció las relajaciones el 6 de marzo ante el bloqueo por parte de Irán del estrecho de Ormuz.

Esta vía, de la que dependen en gran medida los países de Asia, canaliza en torno al 20 % del crudo mundial en tiempos de paz.

Ante las exenciones de Washington, la compañía que opera la única refinería de Filipinas, Petron, pactó la compra de 2,48 millones de barriles de petróleo ruso. «Somos muy optimistas respecto a obtener una nueva ventana» para adquirir crudo de Moscú, dijo hoy Garin.

No obstante, si no se aprueban compras adicionales, existen «otras opciones» como Colombia, Argentina, Canadá o Estados Unidos, añadió la secretaria de Energía de Filipinas, en estado nacional de emergencia energética desde el 24 de marzo.

La obstrucción de Ormuz por el conflicto de EE.UU. e Israel contra Irán ha provocado un alza en los precios del combustible y ha derivado en una crisis de suministro energético.

En este contexto, Filipinas ordenó la víspera suprimir el impuesto especial sobre el gas licuado de petróleo (GLP) y el queroseno.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció, después de la falta de acuerdo en las negociaciones de paz con Irán en Pakistán el fin de semana, que su país bloqueará e interceptará determinados buques que transiten Ormuz. EFE

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