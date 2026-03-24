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Filipinas declara el estado de emergencia energética por la guerra contra Irán

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Bangkok, 24 mar (EFE).- El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., declaró este martes el estado nacional de emergencia energética, en medio de la escasez de suministro como consecuencia de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que afecta especialmente a naciones asiáticas, dependientes de los envíos desde el estrecho de Ormuz.

Marcos Jr. firmó una orden ejecutiva aludiendo al «peligro inminente que se cierne sobre la disponibilidad y la estabilidad del suministro energético del país», recogió la cadena ABS-CBN, por la que se constituye un comité para tomar medidas de protección. EFE

mca/pav/jfu

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