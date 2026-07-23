Filipinas denuncia que guardacostas chinos dispararon cañones de agua contra sus barcos

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Manila/Pekín, 23 jul (EFE).- La Guardia Costera de Filipinas denunció este jueves que guardacostas chinos dispararon cañones de agua a presión contra dos de sus embarcaciones cerca de un arrecife en el mar de China Meridional cuya soberanía reclaman ambos países, y tras días de creciente tensión en la zona.

Este último incidente fue precedido por un encontronazo ocurrido el lunes entre guardacostas chinos y marines filipinos en otra zona de este disputado mar, que China reclama prácticamente en su totalidad en colisión con las reivindicaciones de otros países ribereños como Filipinas, Malasia o Vietnam.

El portavoz de la guardia costera filipina, Jay Tarriela, precisó que esta nueva confrontación sucedió a primeras horas del día en el arrecife de Scarborough (conocido en Filipinas como Bajo de Masinloc y como Huangyan en China).

«Estas acciones (…) pusieron en peligro al personal filipino que participaba en una misión puramente humanitaria», declaró Tarriela en una publicación en la red social X, acompañada de vídeos del incidente.

Por su parte, la Guardia Costera de China afirmó que expulsó a dos buques oficiales filipinos tras ignorar «repetidas advertencias» y entrar en aguas «bajo jurisdicción china».

El portavoz de la Guardia Costera china, Jiang Lue, declaró en un comunicado que las unidades chinas adoptaron «medidas necesarias», entre ellas seguimiento, presión exterior, interceptación y control, para expulsar a los buques filipinos.

«La operación en el lugar fue profesional, estandarizada, justificada y legal», aseveró el portavoz, quien instó a Filipinas a «detener inmediatamente sus actos de infracción y provocación» al tiempo que advirtió de que la Guardia Costera china continuará llevando a cabo operaciones de «protección de aplicación de la ley».

El episodio se produce en una semana marcada por una nueva escalada entre Pekín y Manila en el mar de China Meridional, después de que ambos países intercambiaran acusaciones por un incidente registrado el lunes cerca del arrecife Second Thomas, donde Filipinas mantiene encallado desde 1999 el buque Sierra Madre con una pequeña guarnición.

Manila sostiene que sus lanchas se acercaron a un buque de Pekín «sin carácter confrontativo» y que personal chino golpeó «de manera violenta y agresiva» a uno de sus militares, mientras que el gigante asiático acusa a las embarcaciones filipinas de embestir a una patrullera china y atacar a sus agentes con remos y otras herramientas.

Las tensiones coinciden con la presencia en Manila del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien se reunió con Wang y recordó que Washington mantiene un tratado de defensa con Filipinas. EFE

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