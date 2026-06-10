Filipinas eleva a 45 los fallecidos y a 17 los desaparecidos tras el terremoto de 7,8

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Bangkok, 10 jun (EFE).- Las autoridades de Filipinas elevaron este miércoles a 45 el número de fallecidos y a 17 el de desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el lunes la isla sureña de Mindanao, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Según el último informe del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC), otras 630 personas resultaron heridas y cerca de 200.000 se han visto afectadas por el potente seísmo, que ha dejado sin suministro eléctrico ni acceso a agua potable a varias provincias del sur del archipiélago.

Edificios gubernamentales, viviendas, carreteras y puentes, entre otras infraestructuras, han sido dañadas por el potente temblor, al que siguieron unas 2.000 réplicas en las últimas 48 horas, con magnitudes que oscilaron entre 1,3 y 6,4, de acuerdo con los registros de la agencia local de sismología Philvocs.

De forma preliminar, el Gobierno estima que los daños en infraestructuras cuantificados hasta ahora representan pérdidas de 562 millones de pesos filipinos, equivalentes a 9,1 millones de dólares.

Datos recientes del Departamento de Bienestar Social de Filipinas estiman que 197.750 personas resultaron afectadas por el terremoto en Mindanao, la segunda isla más grande del país, donde también 7.866 casas sufrieron daños, entre ellas 1.596 que quedaron destruidas por completo, lo que llevó a miles de personas a buscar cobijo en los refugios temporales desplegados por las autoridades.

En este sentido, el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., desplazado en la zona, ordenó a las agencias públicas dar prioridad a la evaluación de los hospitales y centros de salud afectados para garantizar la seguridad de aquellos pacientes que «necesiten atención inmediata», recogió el periódico local PhilStar.

Manny Pacquiao recauda donaciones para ayudar a las víctimas

El boxeador filipino Manny Pacquiao anunció este miércoles que recaudará donaciones para ayudar a las víctimas de Mindanao, de donde es oriundo.

El púgil de 47 años, que compitió por la Presidencia de Filipinas en 2022, pidió que se hicieran donativos a través de su fundación, que aceptará transferencias de dinero por múltiples vías, incluyendo criptomonedas, como se lee en un mensaje difundido en su cuenta de Instagram.

Las donaciones, aseguró, servirán para brindar alimentos, agua, suplementos de nutrición, medicamentos y otros bienes de primera necesidad a las víctimas del seísmo, por el que las autoridades han declarado el estado de calamidad en General Santos, donde comenzó a boxear en los noventa el ahora multicampeón mundial.

«Mi corazón se rompe por la gente de mi ciudad y por toda Mindanao. Este devastador terremoto se ha cobrado vidas, destruido hogares y sacudido a una comunidad que me lo ha dado todo», expresó, en referencia a la urbe donde se formó como profesional.

El llamamiento de Pacquiao va en línea con la mayoría de organizaciones no gubernamentales desplegadas en la zona, que están intensificando sus peticiones para recaudar fondos y obtener alimentos, agua potable y otra asistencia esencial para las familias afectadas.

Las labores de emergencia continúan en comunidades aisladas por derrumbes de carreteras, puentes y deslizamientos de tierra, mientras que equipos de rescate y personal de protección civil distribuyen ayuda humanitaria a miles de familias desplazadas.

El sismo tuvo lugar a las 07:37 hora local del lunes (23:37 GMT del domingo) a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla filipina de Burias.

Tras el terremoto, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) emitió una alerta de tsunami para varias zonas costeras del sur del país. Las estaciones de monitoreo confirmaron posteriormente olas de hasta 1,48 metros en Kiamba, Sarangani; 0,84 metros en Kalamansig, Sultan Kudarat; y 0,48 metros en Maasim, antes de que la advertencia fuera cancelada.

Filipinas se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo, donde se registran miles de terremotos cada año. EFE

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