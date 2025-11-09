Filipinas evacúa a casi un millón de personas ante la llegada del supertifón Fung-wong

Bangkok, 9 nov (EFE).- Casi un millón de personas fueron evacuadas en Filipinas este domingo mientras el supertifón Fung-wong se acercaba a la costa este del país, apenas días después de que el tifón Kalmaegi causara más de 220 muertos, informó la Defensa Civil filipina.

Fung-wong, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h, se espera que toque tierra a última hora del domingo, afectando prácticamente a todo el archipiélago, con lluvias intensas y marejadas ciclónicas.

«Mientras hablamos, la población de Catanduanes siente los efectos del tifón, especialmente porque el ojo de la tormenta se encuentra más cercano allí», declaró Rafaelito R. Alejandro, responsable de Defensa Civil, en una rueda de prensa, donde precisó que 916.863 personas habían sido evacuadas en todo el país. EFE

