Filipinas frena los contratos de niñeras para Países Bajos tras denuncias de abusos

2 minutos

La Haya, 28 may (EFE).- La Embajada de Filipinas en Países Bajos suspenderá a partir del 1 de julio los trámites notariales de contratos de ‘au pair’ (niñeras) para ciudadanos filipinos destinados a territorio neerlandés, tras las denuncias reiteradas de explotación laboral y abusos en familias anfitrionas y agencias.

En un aviso difundido por la legación diplomática en La Haya, las autoridades explicaron que la medida permanecerá vigente hasta que concluya una revisión oficial llevada a cabo por el Gobierno filipino sobre la situación de las ‘au pairs’ en Países Bajos y las normas que regulan este programa.

La embajada señaló que seguirá procesando contratos hasta el 30 de junio, siempre que la documentación se entregue físicamente, con todos los requisitos completos y con la presencia de la familia anfitriona firmante en el consulado.

Cada año llegan a Países Bajos más de dos mil niñeras procedentes de fuera de la Unión Europea (UE), la mayoría desde Filipinas, dentro de un programa concebido oficialmente como intercambio cultural.

El objetivo es que jóvenes extranjeros vivan temporalmente con una familia anfitriona, cuiden a los niños y hagan tareas domésticas ligeras, y a cambio, pueden conocer la cultura neerlandesa durante un año o asistir a clases de idiomas.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración neerlandés (IND) reconoce haber recibido decenas de denuncias relacionados con jornadas laborales superiores a las 30 horas semanales permitidas y con la realización de tareas domésticas pesadas, como limpieza intensiva o jardinería, prohibidas por la normativa.

En 2021, el Gobierno neerlandés endureció las condiciones del programa para reducir la dependencia económica de las ‘au pair’ y prevenir situaciones de explotación, lo que incluyó una reducción de la edad máxima de participación de 30 a 25 años y prohibió la participación de personas casadas o con hijos.

Pese a ello, las denuncias continuaron, especialmente contra las agencias intermediarias, y el pasado septiembre, el IND retiró la licencia a Nina Care, considerada la mayor agencia de ‘au pair’ del país, tras concluir que había incumplido reiteradamente las normas y no garantizaba una supervisión adecuada.

El Ministerio neerlandés de Justicia y Seguridad aseguró a la televisión pública NOS haber tomado nota de la decisión filipina y afirmó que estudiará las consecuencias de la suspensión. EFE

ir/jaf/fpa